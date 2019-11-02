​Altın Portakal Ödülleri sahiplerini buldu!

1 Kasım gecesi Kapalı Spor Salonu’nda yapılan ve sunuculuğunu Nefise Karatay ile Yekta Kopan’ın yaptığı gecede, ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller sahiplerini buldu.
17 kategoride ödüllerin dağıtıldığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda, Ali Özel’in Bozkır adlı filmi En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil olmak üzere toplam 11 ödül birden kazandı.
Ümit Ünal’ın Aşk, Büyü, vs. adlı filmi 3 ödül alırken, bu yıl ilki verilen Cahide Sonku Ödülü de Kronoloji ve Küçük Şeyler filmlerinin kurgucusu Selda Taşkın’ın oldu.
Gecede En İyi Kısa Film Ödülü, Burcu Aykar’ın Ablam filmine, En İyi Belgesel Film Ödülü ise Şirin Bahar Demirel’in Kadınlar Ülkesi'ne verilirken, Uluslararası yarışmada En İyi Film, Japon yönetmen Joe Odagiri’nin yönettiği Zaman Her Şeyi Siler seçildi.
Toplam 1 milyon 437 bin 500 TL değerinde ödülün verildiği geceye, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ve Festival İdari Direktörü Cansel Çevikol Tuncer’in yanı sıra Ahmet Mekin, Selma Güneri, Zeki Demirkubuz, Mert Fırat, İdil Fırat, Uğur Yücel, Ercan Kesal, Şevval Sam, Hazar Ergüçlü, Kaan Müjdeci, Tayfun Pirselimoğlu, Erkan Can, Tuba Ünsal, Hande Doğandemir gibi sinema ve televizyon dünyasından bir çok isim katıldı.
26 Ekim’de başlayan ve “Öze Dönüş” temasıyla gerçekleşen 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu gece (1 Kasım) Kapalı Spor Salonu’nda yapılan Kapanış ve Ödül Töreni ile sona erdi. Sunuculuğunu Nefise Karatay ile Yekta Kopan’ın yaptığı gecede, ulusal ve uluslararası yarışmalarının ödülleri sahiplerini buldu.
“Bozkır”a 11 ödül
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 10 film, 17 kategoride toplam 720 bin TL tutarındaki ödül için yarıştı. Başkanlığını yönetmen Zeki Demirkubuz’un yaptığı ve görüntü yönetmeni Emre Erkmen, yazar ve senarist Latife Tekin, oyuncu ve senarist Mert Fırat ile oyuncu ve yapımcı Şebnem Bozoklu’dan oluşan jüri, Ali Özel’in “Bozkır” adlı filmi En İyi Film seçti.
“Bozkır” ayrıca, En İyi Yönetmen, Behlül Dal En İyi İlk Film, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Müzik, En İyi Kurgu ve Film-Yön En İyi Yönetmen ödüllerinin de sahibi oldu.
Ali Özel’e En İyi Yönetmen Ödülü’nü sunan Zeki Demirkubuz, kararların tümünün oybirliği ile verildiğini belirtti ve jüri kararında şunları söyledi: “Bütün kararları oy birliği ile aldık. Her ödülü tek tek tartıştık, hepsini ayrı ayrı ele aldık. Küçük büyük demedik, hiç eyyam yapmadık. Para pul konuşmadık. Ulufe dağıtmaya kalkışıp kimseye saygısızlık yapmadık. 10 film izledik. Bir bölümünü kendimize hiç yakın hissetmedik. Bazılarına saygı duyduk. Bazılarını sevdik. Ama birine hayran olduk. Sinemanın devlet ve hükümet tarafından değişik yöntemlerle evcilleştirilip ehlileştirilmeye; muhalif olduğunu söyleyen bazı güruhlar tarafından ucuz eleştirinin, gündelik siyasetin nesnesi haline getirilmeye çalışıldığı, kısacası tutanın elinde kaldığı, şu günlerde, bizlere yaşamın doğasını, geçmişi, geride bıraktıklarımızı, ölümü, mezarlıkları hatırlatan, bir parça olsun kendimize gelmemizi sağlayan, zamanın ruhunu hissettiren, hakikatin izini süren aşkın bir film izledik. Gözlerimiz yaşardı, boğazımız düğümlendi ve çok heyecanlandık. Öyle bir filmdi ki, biraz daha sürse Anton Çehov’un dediği gibi “Neredeyse neden yaşadığımızı anlayacaktık”. En İyi Yönetmen Ödülü’nü o filmin yönetmenine vermekten gurur duyuyorum.”
|Ali Özel - Bozkır
Selen Uçer ‘En İyi Kadın Oyuncu’
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, “Aşk, Büyü vs.” adlı filmindeki performansıyla Selen Uçer’e verilirken, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü, “Soluk”taki oyunculuğuyla Aslı İnandık’ın oldu.
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, “Küçük Şeyler” ile Alican Yücesoy’a ve “Bozkır” ile Mücahit Koçak’a verildi. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü de “Bozkır” filminin diğer oyuncuları Ozan Dağara ve Hakan Emre Ünal’ın oldu.
Film-Yön de Ali Özel dedi
Biket İlhan, Murat Düzgünoğlu ve Melih Saracoğlu’dan oluşan Film Yönetmenleri Derneği Jürisi’nin Mayıs ayında kaybettiğimiz Yavuz Özkan’ın anısına verdiği Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü, “Bozkır” filmi ile Ali Özel’in olurken; Agah Özgüç, Banu Bozdemir ve Bülent Vardar’dan oluşan Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisi ise, SİYAD Ödülü’nü Ümit Ünal’ın "Aşk, Büyü vs.” adlı filmine verdi.
En İyi Sanat Yönetmeni “Kronoloji” filmiyle Meral Efe Yurtseven ve Yunus Emre Yurtseven’e giderken; Leyla Yılmaz’ın yönettiği “Bilmemek”, Antalyalı sinemaseverlerin oylarıyla İzleyici Ödülü’nü aldı.
‘Cahide Sonku Ödülü’ Selda Taşkın’ın
Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin bu yılki yeniliklerinden olan, 50 bin TL para destekli Cahide Sonku Ödülü de gecede sahibini buldu. Cahide Sonku’nun anısını yaşatmak ve Türkiye sinema sektöründeki kadın temsiliyeti ve görünürlüğüne dikkat çekmek amacıyla verilen ödülün ilk sahibi, “Küçük Şeyler” ve “Kronoloji” filmlerinin kurgucusu Selda Taşkın oldu. Festival İdari Direktörü Cansel Çevikol Tuncer’in sunduğu ödülün jüri gerekçesinde ise şunlar söylendi: “Bazı insanlar işlerini; emek, görev bilinci, sorumluluk duygusuyla yapmalarının yanında, iyilik ve, insaniyetlerini de katarlar. Soyut, ölçülemez ve sıradan gibi görünen bu durum hayatımızın zenginleşme nedenidir. Güzelliğin gizli mimarıdır. Selda Taşkın genç yaşına rağmen, uzun yıllardır değerli bulduğu işlerin ve insanların yanında oldu. Çoğu zaman karşılık beklemeden filmlerin senaryolarını yazdı, destek oldu. Kurgu ve jenerikler yaptı. Zekası ve ruhunu yansıtıp bu işlerin daha çok parlamasına katkıda bulundu. Jüri bu nedenle Cahide Sonku ödülünü kendisine vermeyi kararlaştırdı.”
|Mücahit Koçak - Bozkır
En İyi Belgesel “Kadınlar Ülkesi”
Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda 10 film yarıştı ve akademisyen ve sinema yazarı Melis Behlil, yönetmen ve yapımcı Nurdan Arca ve DokuFest’in sanat yönetmeni Veton Nurkolları’ndan oluşan jüri, “Yuva, hasret, aidiyet gibi evrensel temaları, içten kişisel hikâyeler üzerinden yaratıcı bir sinema diliyle anlattığı” için En İyi Belgesel Film Ödülü’nü Şirin Bahar Demirel’in “Kadınlar Ülkesi”ne verdi. Jüri Özel Ödülü de “Şiirsel sinema dili, etkileyici görüntüleri ve incelikli ses tasarımı” gerekçesiyle Rûken Tekeş’in “Aether” filmine verdi.
“Ablam” En İyi Kısa Film
Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda ise toplam 15 kısa film yarıştı. Oyuncu Tuğçe Altuğ, Berlinale'nin koordinatörü Wilhelm Faber ve yönetmen Rezan Yeşilbaş tarafından yapılan değerlendirme sonucu, Burcu Aykar’ın yönettiği “Ablam”, En İyi Kısa Film seçilirken; Ozan Yoleri’nin “Aylin” adlı filmi Jüri Özel Ödülü’nü kazandı.
Uluslararası Yarışma’nın en iyisi Japonya’dan
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda bu yıl, 17 ülkeden toplam 10 film yarıştı. Başkanlığını Hollandalı oyuncu Johanna Ter Steege’in yaptığı jüride, Polonyalı yapımcı Ewa Puszczynska, Busan Film Festivali’nin yönetmeni Jay Jeon, ARTE Direktörü Remi Burah ve İzlandalı bağımsız sinemacı Rúnar Rúnarsson, Japon yönetmen Joe Odagiri’nin “Zaman Her Şeyi Siler / They Say Nothing Stays The Same” adlı filmini En İyi Film seçerken; En İyi Yönetmen Ödülü’nü de “Şirin'in Kalesi / Castle Of Dreams” filmiyle İranlı yönetmen Reza Mirkarimi’ye verdi. “Şirin'in Kalesi” filminin İranlı oyuncusu Hamed Behdad, En İyi Erkek Oyuncu, “Üç Yaz / Three Summers”daki performansıyla Brezilyalı oyuncu Regina Casé de En İyi Kadın Oyuncu seçildi.
Gecenin konukları da renkliydi
1 milyon 437 bin 500 TL değerinde ödül dağıtıldığı geceye, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ve Festival İdari Direktörü Cansel Çevikol Tuncer’in yanı sıra Ahmet Mekin, Selma Güneri, Salih Güney, Yusuf Sezgin, Zeki Demirkubuz, Mert Fırat, İdil Fırat, Uğur Yücel, Ercan Kesal, Şevval Sam, Hazar Ergüçlü, Tayfun Pirselimoğlu, Erkan Can, Tuba Ünsal, Hande Doğandemir, Hatice Aslan, İrem Sak gibi sinema ve televizyon dünyasından bir çok isim katıldı. Gece, Cahit Berkay’ın film müziklerinden oluşan konseriyle sona erdi.
Yorum Gönder