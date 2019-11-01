1.11.2019
Gisaengchung :: Fakir Fakirin Kurdudur
Karısı, oğlu ve kızıyla Seul’un arka mahallerinden birinde, böceklerin istila ettiği bir evde yaşamaktadır.
Bir gün Ki-Taek’in oğlu Ki-Woo, son derece varlıklı bir ailenin evinde özel eğitmenlik işi bulur ve çok geçmeden kendi ailesi ile birlikte Park ailesinin hayatının bir parçası olmaya başlar.
Cannes Film Festivalinden Altın Palmiye ile dönen, Güney Kore'nin Oscar adayı, etkisinden kolay kurtulamayacağınız bir başyapıt!
Gisaengchung / Parazit / Parasite, 1 Kasım'dan itibaren sinemalarda gösterime girdi..
Hemen her filminde harikalar yaratan Koreli senarist yönetmen Joon-ho Bong'tan bir başyapıt daha!.
Aralarında ekonomik açıdan en derin uçurumların oluşması normal karşılanan bir düzende, yani günümüz dünyasının hemen her yerinde örneklerine rastlayabileceğimiz; piramitin en üstünde bir yerlerde refah ve bolluk denizinde yüzen ultra zengin bir aile ile adeta yerin dibinde ikamet eden yoksul bir ailenin bi şekilde bir araya gelmesini ve de fakir ama 'uyanık' ailenin, zengin ama 'fütursuz' aileden mümkün olduğu kadar faydalanmaya çalışmasını anlatan, gerilimi üst düzeyde seyreden bir kara komedi..
Söz konusu bu durumda, filme adını veren 'parazit'i düşününce, hemen akla zenginleri dolandıran bizim fakirler geliyorsa da bundan pek de emin olamıyoruz sanki.. Acaba neden?.
Öte yandan, filmin bir diğer katmanını oluşturan bölümde yaşanan olayların gelişimi, ünlü ozan, büyük dava adamı Aşık Serteli'nin aşağıdaki şu dörtlüğünü nasıl da ete kemiğe büründürür, öyle değil mi a dostlar?.
Hayat bir acı sudur
İçmek de zorunlu
Zengin zenginin dostudur
Fakir de fakirin kurdu..
Yönetmen: Bong Joon-ho
Senaryo: Bong Joon-ho, Han Jin Won
Oyuncular: Song Kang-ho, Jo Yeo-jeong, Park So-dam, Choi Woo-sik, Lee Sun-kyun
Yapımcı: Kwak Sin Ae, Moon Yang Kwon
Görüntü Yönetmeni: Hong Kyun Pyo
Kurgu: Yang Jinmo
Müzik: Jung Jae Il
Tür: Dram, Gerilim
Yapım Yılı: 2019
Ülke: Güney Kore
9,5 /10
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