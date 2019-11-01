Pera Müzikali başlıyor!

1453’ten 2019’a İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki eğlence hayatını belgelerle, müzikle ve mizahla sahneye taşıyan Pera Müzikali, Barış Dinçel imzalı görkemli dekoru ve rengarenk kostümleriyle seyircilerini nostaljik bir yolculuğa çıkaracak.
Cüneyt Arkın’ın oğlu Kaan Arkın’ın babasıyla birlikte rol aldığı müzikalde, Levent Kırca ile Oya Başar’ın kızı Ayşe Kırca da sahne alıyor.
Fehmi Dalsaldı, Şebnem Schaefer, Nejat Uygur gibi ünlü isimlerle birlikte Barış Taşkın, Kıvanç Tiner, Yaşar Ayvacı, Seran Bilgi, Emre Özmen gibi sanatçılar ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunları Sude Albayrak, Cengiz Gezgin ve Sonat Tokuç da Pera Müzikali'nde rol alıyor.
Melike Demirağ, Melihat Gülses, Ayben Erman, Sevcan Orhan, Yener Çevik ve Pelin Alptekin'in konuk ses sanatçılar olarak yer aldığı müzikalde, Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli güreşçi Okay Köksal ise bir Türk güreşçisi rolünde seyirci karşısına çıkıyor.
Dekor tasarımına Barış Dinçel’in imza attığı, müzik direktörlüğünü Seçil Akın’ın üstlendiği ve kayıt çalışmalarının Müziklab’da Murat Yelken eşliğinde yapıldığı Pera Müzikali'nin koreografisi Pınar Ataer, kostümleri ise Aygül Kostüm Evi tarafından hazırlandı.
Ünlü makyaj ustası Corci’nin yanı sıra Dok Sirk Kumpanyası sanatçıları, dans grubu, mehter takımı ve diğer rollerle birlikte oyunda 110 kişilik bir kadro görev alıyor.
TİM Show Center’da 3, 17 ve 24 Kasım 2019 Pazar günleri saat 15.00’te sahnelenecek olan Pera Müzikali'nin biletleri, Biletix’ten ve gişeden temin edilebilir.
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