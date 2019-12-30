'The Gentlemen' 14 Şubat'ta vizyonda!

Mickey Pearson (Matthew McConaughey), Londra’da kurduğu dev suç imparatorluğunu bırakıp ailesiyle birlikte Amerika’ya dönmeye kararlıdır.
İşlerini devretmek için ünlü milyarder Matthew (Jeremy Strong) ile anlaşmayı planlarken, bir yandan da gözü gibi baktığı arazilerini Coach (Collin Farrell) ve çetesinden korumaya çalışır.
Attığı her adımı takip eden özel dedektif Fletcher (Hugh Grant) ise Mickey’nin çevirdiği dolapları ortaya çıkarma peşindedir.
Bu sonu gelmeyen entrikalar ağında, Mickey hayal ettiği gibi işin içinden sıyrılabilecek midir?
Guy Ritchie Geri Dönüyor
Stüdyoyla Sherlock Holmes, Aladdin, Kod Adı: U.N.C.L.E. ve Kral Arthur: Kılıç Efsanesi gibi büyük bütçeli yapımlarda çalışan Guy Ritchie, yeni filmi The Gentlemen ile Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch, Rocknrolla ve Revolver filmlerindeki tarzına havalı bir dönüş yapıyor.
Yönetmen “Kendimi tanıdık, bildiğim bir yerde hissediyorum. Alaaddin filmini çekmek de harikaydı fakat burası bambaşka bir dünya” diyerek sevenlerine de bekledikleri haberi duyurdu.
Guy Ritchie’den, OSCAR® ödüllü Matthew McConaughey, Collin Farrell, Charlie Hunnam ve Hugh Grant gibi isimlerin yer aldığı yıldızlar geçidi The Gentlemen, 14 Şubat’ta sinemalarda!
Müthiş kadrosu, komedisi ve soluksuz bırakan aksiyonuyla Guy Ritchie’nin meşhur tarzına geri döndüğü The Gentlemen, milyarder suç baronunun işleri bırakmaya karar verdikten sonra, yerini kapmak için adeta birbirleriyle yarışan suçlularla baş etmesi gerekir.
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