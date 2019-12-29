'Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri' 24 Ocak'ta vizyonda!

“Büyük Gösteri” tüm Bosfori Halkı için tarifi olmayan bir heyecan.
İçerisinde 7 ayrı macera ve 7 ayrı dünya olacak “Büyük Gösteri”de Biba, Çupa, Babu, Tuti, Taka Hamsi ve deniz kızı Alesta her an başka bir akıntıya kapılıp, eğlenceli maceralar yaşıyor.
Bu yolculuk kimi zaman Osman Hamdi Bey tablolarına oluyor, kimi zaman da efsanelerle dolu deverest tepesine.
Su üstünde yaşadığımıza çok benzer bir hikayesi olan Maceracı Yüzgeçler’de kırmızı barbunya balığı Biba da tıpkı etrafımızdaki çocuklar gibi okula gidiyor, arkadaşlarıyla oyunlar oynuyor ve yeni şeyler öğreniyor.
Ama tabi bunların tamamını derinlerdeki gizemli dünyasında yapıyor.
Okumaya, araştırmaya ve kitaplara çok ilgi duyan Biba ve arkadaşları, İstanbul Boğazı’nın sürprizlerle dolu dünyasını da keşfetmeye çalışıyor.
Her biri farklı özelliklere sahip bu sevimli balıklarla su altı tahmin edemeyeceğiniz kadar eğlenceli hale geliyor.
Biba, Çupa, Tuti, Babu, Taka Hamsi ve Alesta’ya siz de katılın!
İstanbul Boğazı’nın derinlerinde bizden bir hikaye olarak yola çıkan Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri, 24 Ocak’ta bu kez sinemalarda yerini almaya hazırlanıyor.
Kız Kulesi’nden martılara, Boğaz’ın eşsiz ışıklarından İstanbul manzaralarına uzanan dostlarımız Biba, Babu, Tuti, Çupa ve Taka Hamsi’nin maceraları her yaştan çocuğa eğlenirken öğrenmenin keyfini yaşatıyor.
Robotlardan Osman Hamdi Bey’e 7 Farklı Macera
Kırmızı barbunya balığı dostumuz Biba bu filmde arkadaşları Tuti, Babu, Çupa ve Taka Hamsi ile birlikte Bosfori halkına unutamayacakları bir gösteri hazırlıyor.
Başlarından geçen 7 farklı heyecan dolu hikayeyi hem Bosforili balıklara hem de seyircilere izletmek için gece gündüz demeden hazırlanan balık dostlarımız, bizleri bu filmde kahkahalara boğarken unuttuğumuz İstanbul güzelliklerini de hatırlatmak istiyor. “Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri” Robotların teknolojik dünyasından, Osman Hamdi Bey tablolarına 7 farklı hikayeyle izleyicilerini maceradan maceraya çağırıyor.
Hikayesinden Animasyonuna Ülkemizden Bir Film
“Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri”nin keyifli hikayesini çocuk filmlerinin usta ismi Arzu Demirel Birinci kaleme aldı.
Başarılı filmler ve çizgi dizilerle adından çokça söz ettiren senaristimiz bu filmde de çocuklara yeni ufuklar açmayı ve onlara unutulmaya yüz tutan değerlerimizi hatırlatmayı istiyor.
Ülkemizin başarılı animasyon stüdyolarından Imaginite tarafından hazırlanan film, hikayesinin yanında çizgileriyle de izleyicisini görsel bir şölene davet ediyor.
“Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri” filminde çocuklar için özel olarak seçilen renkler ve aslına uygun hazırlanan İstanbul manzaraları Imaginite tarafından büyük bir özenle hazırlandı.
Bu keyifli dünyada yerinizi almak için 24 Ocak’ta sinemalarda buluşalım.
Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri
Yönetmen: Mithat Gökçe
Hikaye &Senaryo: Arzu Demirel Birinci
Yapımcı: minika
Animasyon stüdyosu: Imagınıte
Proje koordinatörü: Erhan Korkmaz
Görsel efektler: Selçuk Akyıldız
Tema müzikleri: Burak Çambel
Müzikler: Koray Göker
Ses süpervizörü: Demir Baran Kutlu
Dublaj yönetmeni: Savaş Pat
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