Laboratuvar ortamında genetik deneylerle yaratılan tuhaf kırmızı bitki Küçük Joe, kokusuyla insanlara mutluluk verir, ama polenini ciğerine çeken bir daha aynı insan olamaz.
Sürekli ilgi ve sevgi isteyen bu bitki aynı zamanda piyasa kuralları ve ahlak arasında sıkışıp kalan bir gelecek tasavvurunu sorguluyor.
Little Joe / Küçük Joe, 27 Aralık'ta gösterime girdi..
Yönetmen: Jessica Hausner
Oyuncular: Emily Beecham, Ben Whishaw, Kerry Fox
Yapım: Jessica Hausner, Philippe Bober, Bertrand Faivre
Ülke: Avusturya, Birleşik Krallık, Almanya
İthalat: Bir Film
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
Filmin mmknmrtb notu: 5 /10
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