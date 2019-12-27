27.12.2019
Lara
Aynı akşam oğlu ilk piyano konserini verecektir, ancak Lara bu konsere davetli değildir.
Eşiyle yıllar önce ayrılan ve yeni emekliye ayrılmış Lara’nın hayatında artık kimse kalmamıştır.
Hatta oğlu bile kendisinin baskılarına dayanamayıp, anneannesinin evine taşınmıştır.
Lara istenilmediğini bilse de, bu özel güne kendisini dahil etmek için her şeyi yapacaktır.
Prömiyerini yaptığı Karlovy Vary Film Festivali’ne damga vuran Lara, Jüri Özel ve Ekümenik Jüri ödüllerini kazandı.
Aynı zamanda başrolündeki ünlü oyuncu Corinna Harfouch’a En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü de kazandıran yapım, ailesinin bile anlaşamadığı, tuhaf bir kadın olan Lara’nın bir gününü anlatıyor.
Filmin yönetmen koltuğunda ise ilk filmi Oh Boy ile birçok ödül kazanan Jan Ole Gerster var.
“Başroldeki Corinna Harfouch’u hayranlıkla seyredin.”
HOLLYWOOD REPORTER
“Yönetmen Gerster’den ders niteliğinde bir film”
VARIETY
Lara, 27 Aralık'ta gösterime girdi..
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