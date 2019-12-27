Hawthorne Koleji’nin tatil nedeniyle sessiz sakin bir yer haline gelmesiyle, Riley Stone ve onun “Mu Kappa Epsilon” kız kardeşleri; atlet Marty (Lily Donoghue, The CW’s Jane the Virgin), asi Kris (Aleyse Shannon, The CW’s Charmed) ve midesine düşkün Jesse (Brittany O’Grady, Fox’s Star), üniversitenin güz döneminin sonlanmasına özel bir parti için hazırlanırken, siyah maskeli bir sapık da bu kardeşlik kulübündeki kızları tek tek öldürmeye başlar.
Kurbanların sayısı arttıkça, Riley ve ekibi, herhangi bir erkeğe güvenip güvenemeyeceklerini sorgular.
Buna Marty’nin erkek arkadaşı Nate (Simon Mead, Same But Different: A True New Zealand Love Story), Riley’nin yeni aşkı Landon (Caleb Eberhardt, Amazon’s Mozart in the Jungle) ve hatta saygın Profesör Gelson (Cary Elwes) da dahildir.
Katil her kim ise bu kadınların hiç kimse tarafından “kurban” edilemeyeceğini de keşfetmek üzeredir..
Black Christmas / Kara Noel, 27 Aralık’ta vizyona girdi..
Filmin mmknmrtb notu ::
Her yıl onlarcasının gösterime sokulduğu, her açıdan kötü, "saçma sapan" hatta "acınası" korku filmlerinden biri daha!.
Üstelik film -bir de utanmadan- "kolejli ve gerzek" erkeklerden oluşan bir grup "kadın düşmanı"na karşı "kana kan dişe diş" mücadele veren kolejli kızları devreye sokarak, sözde bir "kadın dayanışması" misyonu üstleniyor ki ne desek boş!.
Black Christmas / Kara Noel
Yönetmen: Sophia Takal
Yazar: Sophia Takal & April Wolfe
Oyuncular: Imogen Poots, Aleyse Shannon, Lily Donoghue, Brittany O’Grady, Caleb Eberhardt, Simon Mead ve Cary Elwes
Yapımcılar: Jason Blum, Ben Cosgrove, Adam Hendricks
İdari Yapımcılar: Couper Samuelson, Jeanette Volturno, Greg Gilreath, Zac Locke
Tür: Korku
3 /10
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