26.12.2019
Ceza’dan yeni single: Beatcoin
Sözü Ceza’ya bestesi RokaBeat’e ait olan Beatcoin’in video klibi de parçayla aynı anda sanatçının Youtube kanalında yayında.
Konserlerine ara vermeden yurtiçi ve yurtdışında dinleyicileriyle buluşmaya devam eden sanatçı, sevilen parçalarıyla halen müzik listelerinin ilk 10 listesinde.
Beatcoin, rapteki modern flow ve rhyme'lara sahip.
Yıllar geçse de değerlenecek ve akıllarda kalacak bir şarkı niteliğinde olan bu parça adını Beatcoin’den alıyor.
Bir döngü içinde birbirlerini arayan insanların hikayesini anlatan klipte renkler, sembolik anlatım ögesi olarak kullanıldı ve her bir gruba özel kostüm tasarımı yapıldı.
Klibin tüm kostüm tasarımı ve Ceza’nın özel kostümü Gizem Öztulca tarafından tasarlandı.
100’e yakın figüran ve eski Galatasaray Üniversitesi Tiyatro Topluluğu üyeleri olan 8 profesyonel oyuncu rol aldı.
Projenin karakter yaratımını ve oyunculuk koçluğunu İpek Ural ve Doğa Nalbantoğlu üstlendi.
Çekimleri Kemerburgaz ormanlarında gerçekleşen klibin, sık ağaçlardan oluşan ormanını aydınlatmak ve atmosfer oluşturmak için farklı yöntemler kullanıldı.
Rap müziğin gerçek ruhunu yansıtan bir parça olan Beatcoin’in video klibinin yönetmenliğini Ali Demirel, yapımcılığını Hazer Baycan ve Tuncer Şentürk, görüntü yönetmenliğini Akın Çetin ve sanat yönetmenliğini Kaan Güreşçi, yapımını ise Kala Film üstlendi.
Yorum Gönder