25.12.2019
'Judy' 3 Ocak’ta vizyonda!
Burada geçmişi ve verdiği kararların muhasebesini yaparken, daha sonra kocası olacak Mickey Deans ile fırtınalı bir aşk yaşamaya başlar.
Oscar® ödüllü Renée Zellweger’in Amerikalı efsanevi şarkıcı ve oyuncu Judy Garland’a hayat verdiği Judy, 3 Ocak’ta sinemalarda.
Zellweger’in büyüleyici performansıyla Altın Küre’ye aday olduğu, bu yılki Oscar yarışında da en ön sırada yer aldığı Judy, filmleri ve şarkılarıyla milyonlara mutluluk ve umut aşılarken, aradığı sevgi ve mutluluğu bir türlü bulamamış bir kadının, kalplere dokunacak gerçek hikâyesi.
Yönetmen: Rupert Goold
Senaryo: Tom Edge, Peter Quilter
Oyuncular: Renee Zellweger, Rufus Sewell, Jessie Buckley, Finn Wittrock
Görüntü Yönetmeni: Ole Bratt Birkeland
Kurgu: Melanie Oliver
Müzik: Gabriel Yared
Yapımcı: Lee Dean, Charles Diamond
Yapım Yılı: 2019
Ülke: ABD & İngiltere
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