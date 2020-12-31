2020 'numan' Ödülleri :: Yılın 'En İyi' Filmleri

Evet.. Gördüğünüz üzere, bu yılki açılış cümlemiz de geçen yılların 'tıpkısının aynısı' oldu; ancak 2020 öyle bir yıl oldu ki sevgili dostum, bunun bir benzerini daha önce ne bizler gördük, ne de atalarımız..
Tarihte görmedik, umalım ki gelecekte de görmeyiz; lâkin, Covid-19 hazretlerinden kolay kolay kurtulacağımız da söylenemez galiba..
Bu hususta benim aklıma takılan bir nevi komplo teorisine göre bu virüs; elimizden çok çeken şu sevgili gezegenimizin değilse de insanlığın sonunu getirecek bir kıyametin ta kendisi olup -halen yaşadığımız gibi- her geçen gün binlercemiz yok olmaya devam edecek ve önümüzdeki bir kaç yıl içinde de soyumuz tamamen tükenecektir..
İnsanlık için değilse de Dünya için oldukça 'güzel' bu hayallerden sıyrılıp, asıl konumuza dönersek:
|Sitemizin emektar editörlerinden Halil Tekir karantinada
Mart ayının ortasından beridir sinema salonları kapalı, haliyle de vizyon yüzü göremeyen filmlerin bir kısmı bekletildi, fazla bekleyemeyen birçoğu da internette kendini göstermeyi tercih etti; artık belli ki, bekletilenlerin tümü de birer birer internet platformlarında vizyona çıkmak zorunda kalacaklar..
Öyle böyle değil; film izleme alışkanlıklarımızı kökünden değiştirecek gibi görünen bu acayip durumun olumsuz etkisinden, sinema salonlarının yara almadan çıkabilmesi mümkün değil gibi..
Pandeminin etkisinin 2021 de aynı şekilde hüküm süreceğini rahatlıkla söylerken; hep savunduğumuz ama bir süredir de giderek ve hızla kendisinden uzaklaştığımız 'Film sinemada izlenir' mottosu, romantik bir söz olarak belki hatırlanacak, belki de tamamen unutulacak..
Bu 'kötümser' yaklaşım umarım sadece benim kuruntumdan ibaret kalır ve 2020 Şubat ayı şartlarına yeniden kavuşarak, sinemada vizyona giren filmlerden bahsetmeye devam ederiz.. ve dahi, birdenbire mazi olarak, neredeyse geçmişimizin puslu anılarına karışan o basın gösterimlerini de yeniden idrak ederiz..
Hemen ekleyelim; yabancı yapımlar için çok fazla platform olduğundan bu hususta pek bi sorun yaşanmazken, maalesef böyle bir olanağa yeterince sahip olmayan yerliler, mevcut durumdan en büyük darbeyi alan yapımlar oldu..
Bu nedenle yerli listelerimizi, az sayıda filmler arasından oluşturmak zorunda kaldığımızı belirtmek isteriz..
|Halil Tekir editlerken
Bu arada, bizim katılmadığımız bir takım festivallerde yarıştıkları halde, kendini bi şekilde bize göstermeyi başaramayan yapımlar, bizim nazarımızda 'yok hükmünde' kalmışlardır..
Onlar şimdi kalkıp, "Nasıl olur da, ülkenin bir numaralı yarışması olan 'numan Ödülleri'nde filmimizin adı geçmez?" minvalde sorularla, editör arkadaşlarımızı lütfen meşgul etmesinler; hiç kusura bakmasınlar, kusuru kendilerinde arasınlar..
Yine üzüntüyle bildirmek isteriz ki; mmknmrtb tarihinde bir ilk yaşanarak, bu yılki ödüllerimizin 'karma' listesine bir tek Türk Filmi dahi giremedi; Türkiye Sineması'nın yerlerde sürünen bu kalite vaziyetinin sürekli olmaması dileğiyle..
Geleneksel yazımızı bu şekilde güncelledikten sonra, yeniden o eski güzel günlere dönmeye ne dersiniz?.
'Olur' dediğinizi duyar gibiyim..
|Kurucu Baba (temsili)
Bildiğiniz üzre heyetimizin amacı; içlerinde 'uzun metraj' animasyon ve belgesellerin de bulunduğu bir yığın yerli-yabancı film içinde en iyi ve de en kötüleri tek tek seçerek, siz değerli okuyucularımızın görüşüne sunmaktır..
Öte yandan, her zamanki 'acı gerçek' maalesef yine işin içine girecek; hem listelerin belirli sayıda film içeriyor olması, hem de filmlerin 'yeterince iyi' ya da 'yeterince kötü' olamamaları veyahut 'vasat' düzeyde kalmaları yüzünden, çok sayıda yapımın adını ne yazık ki burada göremeyeceğiz..
Listelerdeki film sayısında bu yıl bazı 'manidar' değişikliklere gittik; yerli-yabancı karışık olmak üzere "En İyi 41 Film" ile "En İyi 11 Yerli Film" listelerini bugün; "En Kötü 11 Ecnebi Film" ile "En Kötü 11 Yerli Film" 'kara liste'lerini de yarın yayınlayacağız..
Velhasılıkelam; işbu sonuçların hepimiz için hayırlara vesile olmasını diler; siz dünya tatlısı okurlarımızın, güzeller güzeli ve virüssüz bir yeni yıl idrak etmelerini en kalbi duygularla istirham ederiz..
..and the numan goes to..
2020'nin En İyi 41 Filmi
|The Painted Bird
1) The Painted Bird (Václav Marhoul)
2) Knives Out (Rian Johnson)
3) WolfWalkers (Tomm Moore, Ross Stewart)
4) Les misérables (Ladj Ly)
5) Mank (David Fincher)
|Knives Out
6) Boze Cialo (Jan Komasa)
7) First Cow (Kelly Reichardt)
8) Possessor (Brandon Cronenberg)
9) Yang guang pu zhao (Mong-Hong Chung)
10) Sound of Metal (Darius Marder)
|WolfWalkers
11) The Devil All the Time (Antonio Campos)
12) Babyteeth (Shannon Murphy)
13) Papa, sdokhni (Kirill Sokolov)
14) Goldie (Sam de Jong)
15) Volevo nascondermi (Giorgio Diritti)
|Les misérables
16) Honeyland (Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov)
17) Sea of Shadows (Richard Ladkani, Sean Bogle, Matthew Podolsky)
18) Schlingensief: A Voice That Shook the Silence (Bettina Böhler)
19) Jojo Rabbit (Taika Waititi)
20) Honey Boy (Alma Har'el)
|Mank
21) Bacurau (Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles)
22) Hatsukoi (Takashi Miike)
23) Palm Springs (Max Barbakow)
24) La belle époque (Nicolas Bedos)
25) The Social Dilemma (Jeff Orlowski)
|Boze Cialo
26) Sala samobójców. Hejter (Jan Komasa)
27) J'ai perdu mon corps (Jérémy Clapin)
28) Hvítur, hvítur dagur (Hlynur Palmason)
29) Richard Jewell (Clint Eastwood)
30) Tenet (Christopher Nolan)
|First Cow
31) El hoyo (Galder Gaztelu-Urrutia)
32) Fanny Lye Deliver'd (Thomas Clay)
33) Une fille facile (Rebecca Zlotowski)
34) Bad Trip (Kitao Sakurai)
35) Onward (Dan Scanlon)
|Possessor
36) Sorkhpust (Nima Javidi)
37) Bergmál (Rúnar Rúnarsson)
38) Butt Boy (Tyler Cornack)
39) Hope Gap (William Nicholson)
40) Come As You Are (Richard Wong)
41) The King of Staten Island (Judd Apatow)
2020 Yılı En İyi 11 Yerli Film
|Aidiyet
1) Aidiyet (Burak Çevik)
2) Karakomik Filmler: Deli (Cem Yılmaz)
3) Biz Böyleyiz (Caner Özyurtlu)
4) Nuh Tepesi (Cenk Ertürk)
5) Kumbara (Ferit Karol)
|Deli
6) Ah Gözel İstanbul (Zeynep Dadak)
7) Maddenin Halleri (Deniz Tortum)
8) Bina (Orçun Behram)
9) Karakomik Filmler: Emanet (Cem Yılmaz)
10) Sıfır Bir (Kadri Beran Taşkın)
11) Köpek Filmi (Cem Hakverdi)
|Biz Böyleyiz
(Yarın: 2020'nin En Kötü Filmleri)
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