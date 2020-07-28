28.07.2020
'Tenet' 26 Ağustos'ta sinemalarda!
Filmin Kahramanı, alacakaranlığın içinde, gerçek zamanın ötesinde açığa çıkarılabilecek, uluslararası bir casusluk görevindedir.
Bütün dünyayı kurtarabilmek adına, çıktığı yolculukta tek sahip olduğu donanımı bir kelimeden oluşur; Tenet.
Zamanda yolculuk değil. Ters yüz.
Tenet'in uluslararası oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle sıralanıyor; Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine ve Kenneth Branagh.
Yazar ve yönetmen Nolan, filmi, IMAX® ve 70mm film tekniklerini kullanarak perdeye taşıdı.
“Tenet”ın yapımcıları Emma Thomas ve Nolan.
Thomas Hayslip filmin yönetici yapımcılığını üstlendi.
Nolan’ın kamera arkası ekibinde yer alan isimler ise şöyle sıralanıyor; görüntü yönetmeni Hoyte van Hoytema, yapım tasarımcısı Nathan Crowley, editör Jennifer Lame, kostüm tasarımcısı Jeffrey Kurland, görsel efektler süpervizörü Andrew Jackson, ve özel efektler süpervizörü Scott Fisher.
Filmin orijinal müziği Ludwig Göransson tarafından bestelendi.
Tenet yedi ülkede, farklı lokasyonlarda çekildi.
Warner Bros. Pictures bir Syncopy yapımı, bir Christopher Nolan filmi olan “Tenet”i sunar.
Filmin uluslararası dağıtımı, Warner Bros. Pictures tarafından, 26 Ağustos 2020’den itibaren başlatılacak.
Ayrıca, Nolan’ın Inception / Başlangıç Filmi, Vizyona Girişinin 10. Yılında, 14 Agustos’ta IMAX® Lokasyonlarda Tekrar Gösterime Girecek.
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