16.02.2020
La belle époque / Yeni Baştan
Filmin altmışlı yaşlarını geçen baş karakteri Victor, işte tam da böyle bir fırsata denk geliyor.
Özel bir firmanın desteğiyle hayatının en anlamlı dönemine, 40 yıl öncesine, hayatının aşkıyla tanıştığı günlere geri dönüyor.
Tabii profesyonel bir oyuncu, makyaj, tarihçi ve set ekibinin yardımıyla.
Bu tatlı romantik komedi Fransız oyuncu, oyun yazarı, tiyatro yönetmeni ve komedyen Nicolas Bedos’nun ikinci filmi.
Cannes Film Festivali’nin bu gizli yıldızı, hem eğlenceli hem düşündürücü hem de duygu dolu.
La belle époque / Yeni Baştan, 14 Şubat'ta vizyona girdi..
Filmin mmknmrtb notu ::
Hemen her benzeri çiftin başına geldiği gibi, kahramanlarımız da; 'sevişerek evlenmiş' olmalarına karşın, aradan geçen kırk yılın sonunda hem sevişmelerden hem de aşklarından eser kalmadığını görecek ve bu acı gerçeğe pek de şaşırmayacaklardır..
Şaşırmazlar, çünkü bu duruma aslında yavaş yavaş, alıştıra alıştıra gelmişler ve -genelde yaşandığı gibi de- eşinden sıkılan ya da yaşlılığı kabullenemeyen taraflardan birinin sert çıkışıyla da ipler kopuvermiştir..
Çiftimizin, kendi yaşlılığını görmeyen/görmek istemeyen hatun kişisinin, 'naçar' er kişiye; "Yanında yattıkça daha hızlı yaşlanıyormuşum gibi geliyor." deyu çemkirerek onu yataktan kovması, buna gayet güzel bir örnektir..
"Herkesin 'güzel çağ'ı kendine" diyen La belle époque; yıllara ve yaşlılığa yenilen aşklara, eskiyen ilişkilere ve geçmişe -daha doğrusu- gençliğe duyulan özleme dair, 'oyunbaz' özellikli, biraz hüzünlü, bolca neşeli ve de çok iyi kotarılmış bir drama..
Yönetmen: Nicolas Bedos
Oyuncular: Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier
Yapım: François Kraus, Denis Pineau-Valencienne
Ülke: Fransa
İthalat: Bir Film
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
8 /10
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