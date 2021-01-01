2020 'numan' Ödülleri :: Yılın 'En Kötü' Filmleri

Ezelden ve kendiliğinden akortlu şu gönül telimizi titretebilme yeteneğine sahip değerli sanatçıların üretimi olan ve kendilerine 'özgürce' bağlandığımız estetik iplerle ruhumuzu göklere dek yükselten, birbirinden güzel o filmleri bir bir sıralamıştık dün..
Bugün de kâh meslek gereği 'istemeden' izlemek zorunda kaldığımız, kâh kötülüğü bize de sürpriz olan; ama şurası bir gerçek ki, berbatlıkta birbirleriyle yarışan, yerli ve yabancı filmleri huzurunuza çıkarıyoruz..
Bu hususta büyük emek sarf eden Kurucu Babamız başta olmak üzere, bizim bu titiz çalışmalarımıza rağmen, yılın en kötü filmleri arasına girme ihtimali neredeyse %100 olan bazı filmlerin; basın gösterimi yapmaktan kaçınarak ya da sadece adına gala denilen şu nefret edilesi ortamlarda kendilerini göstererek, elimizden kurtulduklarının elbette farkındayız..
Birer 'şaheser' yarattıklarına emin olarak gösterime soktukları filmlerini bizden uzak tutmayı bi şekilde başaran bu zevatın, hesaplarında 'başarılı' oldukları elbette bir gerçektir..
|Kurucu Baba (temsili)
Hâl böyleyken; "yılın en kötüleri" olarak -hiç utanmadan- yaftaladığımız filmlerin hemen hemen hepsi, arenaya çıkmış birer gladyatör misali kendilerini 'yiğitçe' sinema yazarlarının önüne atmış yapımlardır..
mmknmrtb mütevelli heyeti olarak biz kendi adımıza onları ve emeği geçenleri saygıyla selamlıyor, alınlarından öpüyor ve çok çalışıp da bu sayfaya bir kez daha düşmemelerini diliyoruz..
..and fuck the numan goes to..
2020 Yılı En Kötü 11 Ecnebi Film
|The Young Cannibals
1) The Young Cannibals (Kris Carr, Sam Fowler)
2) 365 dni (Barbara Bialowas, Tomasz Mandes)
3) The Dark Within (David Ryan Keith)
4) Hubie Halloween (Steven Brill)
5) Fantasy Island (Jeff Wadlow)
|365 dni
6) Rogue (M.J. Bassett)
7) Tvar (Olga Gorodetskaya)
8) Z (Brandon Christensen)
9) Force of Nature (Michael Polish)
10) Capone (Josh Trank)
11) Artemis Fowl (Kenneth Branagh)
|The Dark Within
2020 Yılı En Kötü 11 Yerli Film
|Laz Kit
1) Laz Kit (Zeki Akıncı, Yusuf Atıcı)
2) Mendilim Kekik Kokuyor (Hüseyin Özden & Hakan Kurşun)
3) Zengo (Şahan Gökbakar, Müge Manuş)
4) Ağır Romantik (Deniz Denizciler)
5) Araf 4: Meryem (Gökhan Arı)
|Mendilim Kekik Kokuyor
6) Sabit Kanca: Son Soru (Nuri Yıldız)
7) Bayi Toplantısı (Bedran Güzel)
8) 9 Kere Leyla (Ezel Akay)
9) Soluk (Özkan Yılmaz)
10) Baba Parası (Selçuk Aydemir)
11) Aşk Tesadüfleri Sever 2 (İpek Sorak, Ömer Faruk Sorak)
|Zengo
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