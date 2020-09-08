'Fırtınalı Soygun' 11 Eylül’de vizyonda!

Suçluların bir binayı istila etmesinin ardından olay yerine gelen polisler, binada oturan insanların tahliye edilmesini planlar.
Ancak kasırga olması insanların tahliye edilmesini de riskli hale getirir.
İnsanların tahliye edilmesini reddeden bir dedektif, onları korurken hırsızlarla zorlu bir savaşa girişir.
Kusursuz bir fırtına.
Kusursuz bir soygun.
Force of Nature / Fırtınalı Soygun, 11 Eylül’de sinemalarda vizyona giriyor..
Force of Nature / Fırtınalı Soygun
Yönetmen: Michael Polish
Senaryo: Cory M. Miller
Oyuncular: Emile Hirsch, Mel Gibson, David Zayas
Tür: Aksiyon
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