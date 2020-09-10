31. Ankara Film Festivali’nin ödülleri belli oldu!

Festivalde ulusal uzun, belgesel ve kısa film kategorilerinde gerçekleşen yarışmaların birincileri bu gece Büyülü Fener Sineması’nda düzenlenenen ve pandemi önlemleri nedeniyle seyirciye kapalı gerçekleşen gecede belli oldu.
Ulusal Uzun Film Yarışması’nda En İyi Film Ödülü Leyla Yılmaz’ın “Bilmemek” filmine verilirken; En İyi Yönetmen Ödülü “Topal Şükran’ın Maceraları” filmiyle Onur Ünlü’ye, Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü ise Cihan Sağlam’ın yazıp yönettiği “Uzun Zaman Önce” filmine verildi.
Yarışmada Ayten Başer Yetimoğlu’nun “İçimdeki Küller” adlı filmi en iyi belgesel, Yılmaz Özdil’in yönettiği “Barê Giran” (Ağır Yük) da en iyi kısa film seçildi.
|Topal Şükran’ın Maceraları
Festivalin Ankara temalı kısa ve belgesel film üretimini teşvik etmek amacıyla bu yıl ilkini verdiği VEKAM Özel Ödülü, Yasin Semiz’in “Asfaltın Altında Dereler Var!” adlı belgesel filmine gitti.
‘En İyi Kadın Oyuncu’ Selen Uçer
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, “Aşk, Büyü Vs.”deki performansıyla Selen Uçer’e verildi. Filmin yönetmeni ve yazarı Ümit Ünal da Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü’nü kazandı.
Yarışmada ayrıca, En İyi Görüntü Yönetmeni “Şair” filmi ile Hakan Körezli seçilirken, Maryna Er Gorbach ve Aziz İmamoğlu da “Omar ve Biz” ile En İyi Kurgu Ödülü’nün sahibi oldular.
|Uzun Zaman Önce
Festivalde yarın son gün
Festivalin son günü olan 11 Eylül'de ise Dünya Sineması bölümünden filmler gösterilecek. Éric Rohmer’in 1970 tarihli başyapıtı “Claire's Knee / Claire’in Dizi”, Macar sinemacı Zoltán Fábri’nin 1956 yapımı klasiği “Profesör Hannibal”, Nina Hoss’un San Sebastián ve Stockholm film festivallerinden ödüllerle dönen performansıyla öne çıkan gerilim dozu yüksek drama “The Audition / Seçmeler”, bağımsız İtalyan sinemacı Danilo Caputo’nun etkileyici bir isyan ve yeniden doğuş hikâyesi anlattığı filmi “Sow the Wind / Rüzgârı Eken”, Almanyalı yönetmen Arne Körner’in yönettiği kara komedi “Gasmann” ve Polonyalı yönetmen Andrzej Munk’un adını Beethoven’ın 3. senfonisinden alan savaş komedisi “Eroica”, bu yıl festivalin son gösterimleri olacak.
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