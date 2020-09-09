'Altın Koza' onur ve emek ödüllerinin sahipleri belli oldu!

Festival kapsamında düzenlenecek ödül töreninde Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri, Nur Sürer ve Rutkay Aziz’e, Orhan Kemal Emek Ödülü ise Orhan Oğuz’a takdim edilecek.
Türk sinemasının önemli film festivallerinden biri olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, ustaları bu yıl da unutmuyor.
27. kez düzenlenen festival kapsamında verilen Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri’nin ve Orhan Kemal Emek Ödülü’nün takdim edileceği birbirinden değerli üç isim açıklandı.
|Nur Sürer
Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri bu yıl; sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Nur Sürer ile oyuncu, tiyatrocu, yönetmen ve sanat yönetmeni Rutkay Aziz’e; Orhan Kemal Emek Ödülü ise yapımcı, yönetmen ve görüntü yönetmeni Orhan Oğuz’a veriliyor.
|Rutkay Aziz
Üç usta isme ödülleri, festival bitiminde gerçekleşecek Altın Koza Ödül Töreni’nde takdim edilecek.
14-20 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl filmler, pandemi nedeniyle “Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması” ve “Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması” olmak üzere sadece iki kategoride yarışacaklar.
|Orhan Oğuz
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