Altın Koza Film Festivali’nde yarışacak uzun metrajlar belli oldu!

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl, pandemi kurallarına uygun olarak 14-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin merakla beklenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın finalistleri açıklandı!
Yaklaşık 40 filmin başvurduğu yarışmada, 10 eser, Altın Koza Ödülleri için jüri karşısına çıkmaya hak kazandı.
14-20 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde; Anıl Gelberi’nin yönettiği “Plaza”, Barış Hancıoğulları’nın yönettiği “Yeniden Leyla”, Ercan Kesal’ın yönettiği “Nasipse Adayız”, Fatih Özcan’ın yönettiği “Mavzer”, Faysal Soysal’ın yönettiği “Ceviz Ağacı”, Gökçin Dokumacı’nın yönettiği “Kuyudaki Taş”, Hacı Orman’ın yönettiği “Körleşme”, Leyla Yılmaz’ın yönettiği “Bilmemek”, Onur Ünlü’nün yönettiği “Topal Şükran’ın Maceraları” ve Umut Evirgen’in yönettiği “Ben Bir Denizim” olmak üzere 10 film Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde yarışmaya hak kazandı.
|Topal Şükran’ın Maceraları
Beş yapımın, yönetmenlerin ilk filmi olmalarıyla dikkatleri üzerine çektiği festivalde aynı zamanda, iki filmin dünya prömiyeri, bir diğerinin ise Türkiye prömiyeri gerçekleşecek.
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan yapımlardan Anıl Gelberi’nin “Plaza”, Barış Hancıoğulları’nın “Yeniden Leyla”, Ercan Kesal’ın “Nasipse Adayız”, Hacı Orman’ın “Körleşme” ve Umut Evirgen’in “Ben Bir Denizim” filmleri, yönetmenlerin ilk filmi olma özelliğini taşıyor.
|Yeniden Leyla
“Yeniden Leyla” ve “Ben Bir Denizim” filmleri dünya prömiyerlerini festival kapsamında Adana’da yapmaya hazırlanırken, 26. Uluslararası Saraybosna Film Festivali’nde ilk kez seyirciyle buluşan, Fatih Özcan imzalı “Mavzer” filmi ise Altın Koza’da Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek.
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