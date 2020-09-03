'The Wretched / Davetsiz' yarın vizyonda!

Anne babası ayrı olan genç Ben, yaz tatilini geçirmek için turistik bir marinada çalışan babasının yanına gelir.
Burada yeni bir çevreye uyum sağlamaya çalışırken, yan komşularının evinde tuhaflıklar olduğunu sezer.
Komşusunun tehditkar hali, anlam veremediği sesler duyması ve çocuklarının da ortadan kaybolmasıyla olayı araştırmaya başlayan Ben, karşısında insanları ele geçirip, çocukları avlayan binlerce yıllık kötü bir cadı olduğunu fark eder.
Ben’in, kendisine ve sevdiği insanlara zarar gelmeden bir an önce bu korkunç ruhu durdurmanın bir yolunu bulması gerekecektir.
Tüm dünyayı esir alan Covid-19 salgınıyla birlikte ABD’de arabalı sinemalarda gösterime giren The Wretched / Davetsiz, seyirciden büyük ilgi görerek üst üste 5 hafta en fazla hasılat elde eden film olarak bu alanda Titanik ve Avatar filmlerinin rekoruna ortak oldu.
Bunları Biliyor Muydunuz?
Yönetmen Pierce kardeşlerin babası Bart Pierce, "Şeytanın Ölüsü (The Evil Dead)", "Elm Sokağı Kabusu (A Nightmare on Elm Street)", "Kötü Ruh (Poltergeist)", "Komşum Bir Vampir (Fright Night)" gibi popüler korku filmlerinde görsel efektler bölümünde çalıştı.
Yönetmenlerin esin kaynağı olan filmler arasında Hitchcock'ın "Arka Pencere (Rear Window)" filmiyle Anjelica Huston’ı başrolde izlediğimiz "Cadılar (The Witches)" var.
Yılın en merak edilen korku filmlerinden The Wretched / Davetsiz, 4 Eylül’de sinemalarda!
Yönetmenlerden, Alfred Hitchcock, Steven Spielberg ve 80’ler korku filmlerine saygı duruşu niteliğinde bir film.
Los Angeles Times
Pierce kardeşler korku klasiklerine tekrar hayat veren bir sinema deneyimi sunuyor.
Indiewire
Mükemmel yaratık efektleriyle korku türünün hayranlarını sonuna kadar tatmin edecek.
Deadscreen
Stephen King Romanı gibi. Harika bir korku filmi.
Electric Shadows
Filmin mmknmrtb notu: 4 /10
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