Antebellum :: Geçmiş asla ölmez!

Antebellum, son yılların en beğenilen korku filmlerinden Get Out ve Us’ın yapımcıları ile çığır açan yönetmenler Gerard Bush ve Christopher Renz’den dehşet verici bir film."
Antebellum, "ABD'nin kuşkusuz en büyük günahı olan 'Kölelik Kurumu', 19. Yüzyılda, Yankee'lerin kazanmasıyla biten İç Savaş sonrası 'resmen' kaldırılmış olabilir; ancak, sayıları ve güçleri hiç de azımsanmayacak miktarda olan bazı 'geri zekalı' Irkçılar'ın zihninde bu 'kurum' aynen yaşamakta, her daim aramızda dolaşan bu mahluklar, hem masum 'Afroamerican' halka, hem de bu konuda bilinçli mücadele sürdüren 'Siyahi'lere olan nefretlerini kusmak için fırsat kollamaktadırlar." gerçeğini, oldukça 'sürprizli' konusunun ana izleği yapan, başarılı bir gerilim..
Adından da anlaşılacağı üzre, Amerikan İç Savaşı'nın hemen başlarındaki dönem ile günümüzü, 'şaşırtıcı' ve dehşet verici bir öyküyle birleştiren filmimizin, fazlasıyla güncel' mesajı önemli, gerilimi güçlü, sinematografisi de üst düzeyde..
Yazar William Faulkner'in, "Geçmiş asla ölmez, hatta o geçmiş bile değildir" ünlü özlü sözünü filmlerinin mottosu yapan ve böylece henüz ilk 'uzun metraj'larını çeken senarist- yönetmenler Gerard Bush ile Christopher Renz'i kutlar, başarılarının devamını dilerim..
Antebellum, 4 Eylül'den itibaren sinemalarda!
Yönetmen: Gerard Bush, Christopher Renz
Senaryo: Gerard Bush, Christopher Renz
Oyuncular: Janelle Monáe, Eric Lange, Jena Malone, Jack Huston, Kiersey Clemons, Gabourey Sidibe
Görüntü Yönetmeni: Pedro Luque
Kurgu: John Axelrad
Müzik: Roman GianArthur Irvin, Nate 'Rocket' Wonder
Yapımcı: Gerard Bush, Zev Foreman, Kenny Mac
Yapım Yılı: 2020
Ülke: ABD
7 /10
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