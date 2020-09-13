13.09.2020
'Dünyanın Uyanışı II' raflarda!
Şengül Boybaş, Netflix Orijinal yapımı Atiye’ye ilham olan Dünyanın Uyanışı romanının ardından Dünyanın Uyanışı II ile bereketli toprakların gizemine ışık tutuyor.
Serinin devam kitabı Dünyanın Uyanışı II, Küsurat Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı!
Macera dolu bu roman, her şeyin sonsuzluğa uzandığı dünyayı gözler önüne seriyor.
Yayımlandığı dönemde on binlerce okura ulaşan Atiye’nin yolculuğu tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam ediyor!
“Hayata kafa tutan kız çocuğunun içgüdüsüdür dağılıp gitmek; her şeyi soldan sağa, siyahtan beyaza doğru değiştirmek, bilinmezliğe yürümek... Alev alev ve çocuksu bir masumiyetle...”
Bereketli topraklardan yayılan enerji nihayet sahibini buldu.
Yeniden doğuşuyla beden ve zihninin sınırlarını en baştan keşfeden Atiye başkalarının göremediklerini gören, duyamadıklarını duyan, mucizeler yaratandı artık.
Çünkü Göbeklitepe ona bir hediye verdi.
Büyük bir sorumluluğu vardı.
Dünyayı bekleyen karanlığı durdurmak, insanlığı felaketten kurtarmak için sayılı günleri kalmıştı.
Ama zamandan dışarı adım atmanın yolu yoktu.
Zaman her şeyi kaplayan, üretken bir rahim gibiydi.
Ve her uyanış bir bellek kaybına gebeydi.
Geçmişin, geleceğin ve Boyut Kapılarının anahtarı Atiye’nin ellerinde filizleniyordu.
Atiye biliyordu, yaşam seçimlerden ibaretti.
Peki, her seçim başka bir olasılıkta başka bir yaşam ihtimalini yaratıyorsa?
Satın almak için tıklayın.
Yorum Gönderme