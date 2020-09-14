14.09.2020
'Greenland: Son Sığınak' 25 Eylül’de vizyonda!
Ancak kuyruklu yıldızın kısa sürede dünyaya çarpıp milyarlarca insanın ölümüne sebep olacağı ortaya çıktı.
Aksiyon dolu felaket-gerilim filmi Greenland: Son Sığınak'ta, bir aile korkunç bir felaket karşısında hayatta kalmak için savaşır.
John Garrity (Gerard Butler), boşandığı karısı Allison (Morena Baccarin) ve küçük oğlu Nathan, havayoluyla sığınağa gitmek için seçilen çok az kişi arasında yer alıyorlardı; ancak, kalkıştan dakikalar önce ayrıldıklarında, şanslarının korkunç bir şekilde ters gittiğini gördüler.
Greenland / Greenland: Son Sığınak, 25 Eylül’de vizyona girecek..
Yönetmen: Ric Roman Waugh
Senaryo: Chris Sparling
Oyuncular: Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd
Tür: Aksiyon
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