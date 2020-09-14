'Kovan' 25 Eylül'de vizyona giriyor!

Kovan’ın yapımcılığını Canol Balkaya ve Eylem Kaftan ile birlikte üstleniyor.
Dağıtımını CGV Mars’ın üstlendiği Kovan’ın başrol oyuncusu Meryem Uzerli’ye Feyyaz Duman, Hakan Karsak ve Burcu Salihoğlu eşlik ediyor.
BİR ÇEVRE FİLMİ
KOVAN Almanya’ya ortaokuldayken gönderilen ve anayurdu Artvin’le bağı gitgide zayıflayan Ayşe (Meryem Uzerli), annesinin hastalanmasıyla çocukluğunu geçirdiği sisli dağ köyüne geri döner.
Annesi ölmeden önce Ayşe’den aile arılığını çekip çevirmesini ister.
Çocukluktan beri en büyük korkusu arı olan Ayşe annesinin son arzusunu yerine getirmeye söz verir.
Ancak Almanya’da değişmiş, çocukluğunun ve köyünün kadim derslerinden uzaklaşmıştır.
Kafkas arısının gen merkezi olan köyüne modern teknikler getirerek, geleneksel arıcılarla çatışmaya başlar.
Kovanlarına dadanan vahşi bir ayı ise hayatını ve kovanlarını tehdit eder.
Sonunda tabiat ananın Ayşe’ye beklenmedik sürprizleri olacaktır.
Türkiye’de tür çeşitliliğinin en yüksek olduğu bölgelerden biri olan, biyosfer rezerv alanı olan Artvin Borçka’ya bağlı Macael’de çekilen Kovan, tehdit altında olan doğal kaynaklarımızın modern insana direnmesini anlatan bir ‘doğa’ filmi.
İnsanın doğanın dengesini bozmasının gezegenimiz ve insanlık için nasıl ölümcül sonuçlar doğuracağını 2020 yılı pandemi süreciyle bize yeniden hatırlattı.
Kovan, bu anlamda zamanın ruhunu yakalayan, insanı doğayla kurduğu ilişkiye dair farkındalığa çağıran bir ‘çevre’ filmi.
Kovan Türkiye’de çevre ve sosyal yardımlaşma konusunda en duyarlı oluşumlardan olan, Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap iyilik hareketine film vizyona girdiğinde gişe gelirlerinin bir kısmını da aktararak, Türk sinemasında bir ilke imza atacaktır.
Kovan, 2019-2020 yılında pek çok uluslararası festivalden ödülle dönerek son dönem sinemamızda ses getiren filmlerinden biri oldu.
Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü yanısıra TRT’nin ortak yapımcısı olduğu Kovan’in ekibinde ortak yapımcı Mustafa Karadeniz, Asiye Kefeli, görüntü yönetmeni Serdar Ünlütürk, cast direktörü Emel Atkaya, kurgucu Erkan Erdem, özgün müzik ise başarılı müzisyen Emir Ersoy’a aittir.
Ankara uluslararası film festivalinde ana yarışmada olan Kovan, vizyon yolculuğundan sonra da festival yolculuğuna önemli uluslararası festivallerde devam edecek.
Kovan sonbaharda İspanya, İsviçre, Almanya, ABD ve Bangladeş gibi pek çok ülkenin uluslararası festivallerinde ülke prömiyerleri yaparak festival yolculuğuna devam edecek.
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