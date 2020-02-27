'Hayal Adası' 6 Mart’ta vizyonda!

Fantasy Island / Hayal Adası filminde gizemli Bay Roarke, uzak ve tropik bir adadaki lüks bir tatil köyüne gelen şanslı misafirlerinin en gizli hayallerini gerçeğe dönüştürmektedir.
Fakat hayalleri kabusa dönüştüğünde bu misafirlerin adadan kaçmak ve hayatlarını kurtarmak için adanın gizemini çözmeleri gerekecektir.
Columbia Pictures ve Blumhouse, bir Tower of Babble yapımı ve Jeff Wadlow filmi olan “Hayal Adası / Blumhouse‘s Fantasy Island” filmini sunar.
Filmin oyuncuları: Michael Pena, Maggie Q., Lucy Hale, Austin Stowel, Jimmy O. Yang, Portia Doubleday, Ryan Hansen ve Michael Rooker.
Yönetmen Jeff Wadlow.
Filmin yapımcıları: Jason Blum, Marc Toberoff ve Jeff Wadlow’dur.
Filmin senaryo yazarları: Jeff Wadlow, Chris Roach ve Jillian Jacobs.
Couper Samuelson ve Jeanette Volturna filmin yapımcı yönetmenleridir.
Görüntü yönetmeni Toby Oliver, ACS.
Yapım tasarımcısı Marc Fisichella.
Filmin editörü Sean Albertson, ACE.
Kostüm tasarımcısı: Lisa Narcia.
Film müzikleri Bear Mccreary tarafından yapılmıştır.
Oyuncu kadrosunun oluşturulmasında görev alanlar; Terri Taylor, CSA, Sarah Domeier Linda, CSA ve Nikki Barret, CSA..
Fantasy Island / Hayal Adası / Blumhouse’s Fantasy Island, 6 Mart’ta Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleriyle sinemalarda.
Yorum Gönder