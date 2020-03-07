7.03.2020
Mendilim Kekik Kokuyor
Amca çocukları Hasan ve Yusuf 15-16 yaşlarında iki gençtir. İkisi de kasabanın en güzel kızı Elif'e sevdalıdır.
Bu aşk üçgeni sürerken savaşın ayak izleri kasabaya kadar ulaşır.
Hasan ve Yusuf, yüreklerinde Elif’in aşkıyla birlikte, Çanakkale savaşına gönüllü asker olarak giden gençlerin arasına katılırlar.
Cepheye yaptıkları bu yolculuk sırasında şans eseri kasabalarından hemşerileri olan Rüstem çavuş ile karşılaşırlar.
Rüstem, çocukları cepheye götürürken Anzak askerlerine esir düşerler.
Gençler esir kampında bir yandan hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da vatanları için her türlü fedakarlığa göğüs gereceklerdir.
Çanakkale Savaşları'nın 100. Yılı Senaryo Yarışması’nda birincilik ödülü alan A. Kadir Bozkurt imzalı senaryodan çekilen, Hüseyin Özden ve Hakan Kurşun yönettiği Mendilim Kekik Kokuyor, Kadriye Özden'in (Sistem Medya Prodüksiyon) yapımcılığında 6 Mart’ta sinema severlerin karşısına çıkmış bulunuyor.
Çanakkale Savaşı'ndan bugüne dek anlatılmamış hikayeleri beyaz perdeye taşıyan ‘Mendilim Kekik Kokuyor’un çekimleri Antalya’nın Kemer ve Akseki bölgesinde gerçekleştirildi.
Filmin mmknmrtb notu ::
Hakkında fazla konuşmanın, yazmanın gerçekten anlamsız ve yararsız olduğu Mendilim Kekik Kokuyor, o kadar kötü yazılmış, o kadar kötü yönetilmiş, o kadar kötü oynanmış bir Çanakkale Savaşı filmi ki, 2012 yılında izleyip de beğenmediğimiz Çanakkale 1915, bunun yanında handiyse bir başyapıt gibi duruyor!.
Yönetmen: Hüseyin Özden & Hakan Kurşun
Senaryo: A. Kadir Bozkurt
Oyuncular: Willma Elles (Hemşire Beatrice), Mehmet Çevik (Rüstem Çavuş), Başar Alemdar (Yüzbaşı Frederick), Çetin Büyükakın (Ressam Cryil), Hakan Devrim Göztepe (Yusuf), Tarık Bayrak (Hasan), Şaban Türkekül (Çopur), Azer Şelte (Yüzbaşı Azer), Gürkan Çolaker (İstanbullu), Hakan Bozyiğit (Çavuş Kevin), Şahruh Tuyçibayev, Buse Bilgin (Elif), Zehra Ece Aral (Deli Kız), Devrim Yakut, Mike Mitchell, Alper Kut, Oktay Dal, Hakan Bozyiğit, Radife Baltaoğlu, Meltem Evcioğlu, Öykü Esendemir, Suzan Sabancı, Abdullah Sürekli, Murat Karahüseyinoğlu, Özge Öztürk, Alkan Avcı, Özge Efe, İsmail Şenel, Aytunç Özulus, Selim Gürata, Emre Nurettin Örük, Ferit Kılıç ve Yunus Emre Özdemir.
Müzik: Mustafa Biber
Görüntü Yönetmeni: İbrahim Çaltılı & Erol Zurnacı
Sanat Yönetmeni: Ufuk Bildibay
Işık Şefi: Faruk Yılmaz
Yapım: Sistem Medya Prodüksiyon
Yapımcı: Kadriye Özden
1,5 /10
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