8.02.2020
'Sabit Kanca: Son Soru' 6 Mart’ta vizyonda!
Sebep olduğunu düşündüğü bir trafik kazasında tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Zeki’yi iyileştirebilmek en önemli amacı haline gelmiştir.
Fakat geçmişi onun peşini bırakmaz.
Her şeyi bilen Sabit Kanca bu defa bilmediği bir düşmanla karşı karşıya gelecektir.
Kanca, bilgisini sevdiklerinin hayatını kurtarmak için kullanmak zorundadır.
2013 yılında başlayan Sabit Kanca serisinin üçüncü filmi olan, senaryosunu Bilal Akçay’ın yazdığı, yönetmen koltuğunda da Nuri Yıldız’ın oturduğu Sabit Kanca: Son Soru, 6 Mart’ta sinemaseverle buluşacak.
Yapımını Filmod Prodüksiyon’un yaptığı ve başrolünü İsmail Baki Tuncer’in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Fırat Sobutay, Zerrin Sümer, Metin Yıldız, Hilmi Erdem, Alay Cihan, Barbaros Dikmen, Hakan Çankaya, Murat Özsoy, Nuran Tuncer, Bensu Begovic, Tevfik İnceoğlu, Volkan Kantoğlu, Mevra Ustaoğlu, Hülya Diken gibi pek çok isim yer alıyor.
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