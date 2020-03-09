9.03.2020
Seberg
Seberg, 1960’ların sonunda insan hakları aktivisti Hakim Jamal ile yaşadığı politik ve romantik ilişki sebebiyle FBI tarafından hedef alınan, Fransız Yeni Dalgası’nın sevilen yüzü ve Serseri Aşıklar’ın yıldızı Jean Seberg’in çarpıcı hikayesini anlatıyor.
Seberg, 6 Mart'ta sinemalarda vizyona girdi..
Yönetmen: Benedict Andrews
Senaryo: Joe Shrapnel, Anna Waterhouse
Oyuncular: Kristen Stewart, Jack O’Connell, Margaret Qualley, Zazie Beetz, Vince Vaughn,
Anthony Mackie
Yapımcı: Naima Abed, Marina Acton, Fred Berger
Görüntü Yönetmeni: Rachel Morrison
Kurgu: Pamela Martin
Müzik: Jed Kurzel
Yapım Yılı: 2019
Ülke: İngiltere & ABD
Filmin mmknmrtb notu: 5 /10
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