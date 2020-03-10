'Dijital Esaret' 10 Nisan’da vizyonda!

Hikayesiyle dikkat çeken film; suç işleyen sosyal medya fenomenlerinin, hackerların, e-alışveriş, oyun ve sanal kumar bağımlılarının getirildikleri bir cezaevinde yaşananları anlatıyor.
Dört ay boyunca orada oynanacak oyunlarda 80 puanı toplayabilen gençler özgürlüklerine kavuşabilecekken, toplayamayanlarsa cezalarını çekmek için normal cezaevine gidecektir.
Pek çok ilke imza atacak filmi izlerken telefonların açık tutulması istenerek, sinemaseverlere ezberleri bozacak bir deneyim yaşatacak.
Yönetmen: Emre Kavuk
Senaryo: Birol Güven
Oyuncular: Rasim Öztekin, Özgün Çoban, Kaan Sevi, Simay Barlas, Yeşim Alıç, Baran Taylan Yolalan, Ümit Ünker, Zümra Atalay
Dijital Esaret, 10 Nisan’da sinemalarda..
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