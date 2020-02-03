'Ağır Romantik' 14 Şubat'ta vizyonda!

Bir gün Beyoğlu’nda yürürken, kapkaççının gazabına uğrar ve çantası çalınır.
Korku ve panik içindeki Aslı’ya, hayatın akışı içinde büyük aşkı olacak Kerem (Onur Tuna) yardım eder ve hemen çantasını bularak ona teslim eder.
Bu zorunlu tanışmadan sonra Aslı ve Kerem görüşmeye başlar ve evliliğe kadar giden romantik bir ilişkiye başlar.
Kerem, Aslı’nın hiç alışık olmadığı ve bilmediği bir dünyadan gelmesine rağmen kendini büyük şirketlere danışmanlık yapan finans uzmanı olarak tanıtır.
Kerem’in babası (Altan Erkekli), İstanbul’un en büyük kapkaç çetesinin başındadır.
Aslı’nın dayısı olan emniyet müdürünün (Sermiyan Midyat) en büyük takibi ise bu kapkaç çetesini çökertmek üzerine kuruludur.
Olayların farklı akışı sonunda Aslı ve Kerem’in en mutlu günleri, hiç unutamayacakları bir güne dönüşür
Başrollerini Onur Tuna, Tuvana Türkay, Sermiyan Midyat, Durul Bazan, Altan Erkekli, Servet Pandur ile Gazanfer Ündüz’ün paylaştığı Ağır Romantik filminin fragmanı sinema izleyicisi ile buluştu.
14 Şubat Sevgililer Günü’nde vizyona girecek olan film, herkes için mutlu ve eğlenceli 1.5 saat geçirmek isteyenler için iyi bir alternatif olacak.
Filmde Onur Tuna ve Tuvana Türkay’ın romantik sahneleri zihinlere kazınırken, bir emniyet müdürünü oynayan Sermiyan Midyat’ın ve bir mafya babası olarak beyaz perdede yansıyacak olan Altan Erkekli’nin muhteşem oyunculukları göz dolduracak.
Filmde İstanbul’un en büyük kapkaç çetesinin liderinin oğlu Kerem olarak görülecek olan Onur Tuna, büründüğü iki ayrı kimlik ile oyunculuktaki ustalığını gözler önüne serecek.
Sanata düşkün bir anne ve profesör bir babanın kızı olan Aslı (Tuvana Türkay) ise sevgilisinin gerçek kimliğinden habersiz, aşkın kollarına kendini bırakacak.
Aslı ve Kerem’in yaşadığı aşk, sinemaseverleri hem romantik bir aşkın içine çekecek hem de kahkaha krizine sokacak.
Aslı ile Kerem'in aşkı, imkansız görünen aşklara çıkış yolu bulacak.
Kerem'in Aslı'nın kalbini kazanması için yapacağı ve çevireceği romantik oyunlar, sinema izleyicisini hem çok şaşırtacak hem de güldürecek.
Yapımcılığını, Ruhiyya Aliyeva / Liatris Yapım’ın üstlendiği, romantik komedi türündeki ‘Ağır Romantik’in çekimleri İstanbul’da, beş haftada tamamlandı.
Film, Cj Entertainment Türkiye dağıtımcılığında 14 Şubat 2020’de vizyona girecek.
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