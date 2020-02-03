'Kana Diz Kana' sergisi Big Baboli Şarküteri'de!

Yazar Hakan Günday’ın kitap kapaklarına yaptığı sıradışı resimlerle de tanıdığımız, dünyada çok az sanatçının sürdürdüğü scratchboard (kazıma) tekniği ile yaptığı çizimleri, ekspresyonizm ve sürrealizm arasında gidip gelen kurgusu ve karakterleriyle, çizgi roman dünyasının önde gelen isimlerinden birine dönüşen ressam ve sanatçı Emre Orhun’un Türkiye’deki ikinci kişisel sergisi Kana Diz Kana, 8 Şubat Cumartesi akşamı Big Baboli Şarküteri’de açılıyor.
Emre Orhun’un çizdiği ve Hakan Günday’ın diyaloglarını yazdığı aynı adlı grafik romandan orijinal resimlerin Türkiye’de ilk kez gösterileceği Kana Diz Kana sergisi, iki sanatçının 2008’den beri süren benzersiz deneylerinin hikâyesini İstanbul’a taşıyacak.
|Emre Orhun - Kana Diz Kana - Exlibris (16x22cm)
Serginin açılışına da katılacak olan Orhun ve Günday, “Kana Diz Kana”nın yaratım sürecini konuşacaklar ve kitaplarını imzalayacaklar.
|Emre Orhun Portre (14x15cm)
Sanatçının siyah mürekkep kaplı beyaz zemini kazıyıp ışığı ve gölgeyi detaylandırarak yarattığı ve her karesi bir günde ancak tamamlanan çizgi roman sayfalarından oluşan 150’ye yakın resmi Türkiye’de ilk kez sergilenecek.
“Kana Diz Kana” adlı sergi, Emre Orhun’un 2015 tarihli Fransızca romanı “Medley”deki çizimlerden yola çıkarak, Hakan Günday’ın diyaloglarıyla Türkçede yeniden yaratılan aynı adlı adlı grafik romanın yayımlanışına da eşlik edecek.
Bu hafta Flaneur Comics etiketiyle çıkan ve sanatçının Hakan Günday ile birlikte, çizilmeye başlandığı 2008 yılından beri tasarladıkları ve bir doğaçlama deneyimine dayanan deneylerinin benzersiz bir sonucu olan “Kana Diz Kana”, yaralı bir adamın, yarasını satın almaya hevesli bir palyaçoyla karşılaşmasıyla başlayan olayları anlatıyor.
8 Şubat Cumartesi günü Big Baboli Şarküteri’de gerçekleşecek açılışa katılacak olan Emre Orhun ve Hakan Günday, “Kana Diz Kana”nın yaratım sürecini konuşacaklar ve kitaplarını imzalayacaklar.
Sanatçının bağımsız serigrafi işlerinin de yer alacağı sergi, 19 Mart’a dek Big Baboli Şarküteri’de görülebilecek.
|Hakan Günday Portre (14x15cm)
1976’da Pekin’de dünyaya gelen Emre Orhun, çocukluğunu diplomat olan babasının değişken görev yerleri nedeniyle İsveç, Türkiye, Yugoslavya, Belçika, Norveç gibi ülkelerde geçirdi.
Fransa’da iki sene mimarlık okuduktan sonra, uluslararası boyutta tanınmış Ecole Emile Cohl’a girdi ve burayı birincilikle bitirdi.
Eğitimi sırasında Bologna Kitap Fuarı’nda aldığı ödül sayesinde Actes Sud, Nathan gibi Fransa’nın önemli yayınevleri tarafından fark edilip birçok kitabı resimledi.
Bir dönem Fransa’nın köklü gazeteleri Le Monde ve Libération için illüstrasyonlar çizdikten sonra çizgi roman dünyasına geçiş yaptı.
Fransa’nın ünlü yayınevi Glenat’dan çıkan “Erzsebet” (2010) ve “La Malédiction du Titanic” (Titanik’in Laneti, 2012) adlı grafik romanlarında yarattığı karanlık ve ekspresyonist görsel diliyle dikkatleri çekti.
Yapımı 7 yıl süren ve adını geniş çevrelere duyuran “Medley” romanı ise 2015’te Même Pas Mal’den yayımlandı.
Özgün resimleri Paris ve Lyon başta olmak üzere birçok galeride sergilendi.
2018’de, kitap kapaklarını resimlediği yazar Hakan Günday’ın ilk kitabı da olan “Kinyas ve Kayra”nın 18. yılına özel hazırlanan ve romanın tüm kurgusunu gözler önüne seren “Kinyas ve Kayra 18 Yaşında” adlı sergisi Galeri Işık Teşvikiye’de gerçekleşti.
Çalışmalarını birkaç senedir Türkiye’de de sürdüren Orhun’un Hakan Günday ile birlikte Türkçede yeniden yarattıkları aynı adlı grafik romandaki çizimlerinden oluşan “Kana Diz Kana”, sanatçının Türkiye’deki ikinci kişisel sergisidir.
|Emre Orhun
Zezeah, Moklich ve Berk Kula tarafından 2019 yılında kurulan İstanbullu bağımsız sanat dükkanı Big Baboli Şarküteri, farklı sahneler ve disiplinlerden sanatçıları desteklemek ve meraklılarına ulaştırmak amacıyla yola çıktı.
Çok katmanlı alt kültür mozaiğinin en ham ve samimi halini izleyiciye sunan dükkan; bağımsız sanatçıların sergilerine evsahipliği yapıyor ve sanatçılar tarafından Big Baboli Şarküteri için özel çalışılmış, orijinal nitelik taşıyan özgün baskılar ve sınırlı sayıda üretilen merch ürünlerin satışına da olanak sağlıyor.
8 Şubat-19 Mart 2020
Açılış: 8 Şubat 2020, Cumartesi
18:00-19:30 Emre Orhun ve Hakan Günday ile Sohbet ve İmza
19:30-22:00 Parti
Big Baboli Şarküteri
Fenerbahçe Mahallesi Rüştiye Sokak No:23/A Kadıköy İstanbul
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