3.02.2020
'Semur 2 : Cinlerin Büyüsü' 28 Şubat’ta vizyonda!
Güçlü bir hoca tarafından kurtarılan Alesia, aslen Rum asıllı olan ailesini kaybeder.
25 yaşında hayatının normal akışına devam etmekte iken dedesi Greeg'den gelen bir mektup ile hayatı değişir.
Arkadaşlarını da yanına alarak mektubun peşine düşen Alesia, eski bir Rum köyü olan Yorgalar'a gider.
Çünkü dedesi onun için altın değerinde bir şey bıraktığını söylemiştir.
Ancak Yorgalar’da yaşanacaklar o ve arkadaşları için tam bir cehennem olacak ve daha da kötüsü Alesia, geçmişteki karanlık gerçeklerle yüzleşecektir.
İlk filmi 2017 Ağustos ayında seyirci ile buluşan ve seyirci tarafından büyük beğeni ve ilgi toplayan Semur: Şeytanın Kabilesi adlı korku filminin devamı olma niteliğinde olan serinin 2. filmi Semur 2 : Cinlerin Büyüsü 28 Şubat’ta sinemalarda.
Yönetmen: Burak ÇELİK
Senaryo: Burak ÇELİK
Oyuncular: Furkan Karaca, Bora Altınışık, Cansel Aydos, Erdi Korkmaz, Ülker Su Osmanoğlu
Görüntü Yönetmeni: Ahmet Yaşar GÜMÜŞ
Yapımcı: Burak ÇELİK
Yapım: BMS Film Yapım Dağıtım
Dağıtım: TME FİLM
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