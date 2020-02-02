İkinci Dünya Savaşı sırasında yalnız bir Alman çocuğu olan Jojo’nun (Roman Griffin Davis) yalnız annesinin (Scarlett Johansson) tavan arasında Yahudi bir kızı (Thomasin McKenzie) gizlediğini öğrenince altüst olan hayatını, hiciv sanatıyla harmanlıyor.
Ona bu süreçte hayalinde aptalca arkadaşlık kurduğu Adolf Hitler yoldaşlık ederken, Jojo artık kör milliyetçiliğiyle yüzleşmelidir.
Christine Leunens’in Caging Skies isimli kitabından uyarlanan filmi Taika Waititi yazıp yönetirken, Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi, Rebel Wilson, Stephan Merchant, Alfie Allen, Sam Rockwell ve Scarlett Johansson rol alıyor.
Filmin yapımcıları ise Carthew Neal, Taika Waititi ve Chelsea Winstanley’dir.
Jojo Rabbit / Tavşan Jojo, 31 Ocak'ta vizyona girdi..
"Çocukların gözünden anlatılan hikayeler her zaman ilgimi çekmiştir. Bu durumda normalde yatırım yapmayacağımız bir çocuk oldu. Büyükbabam İkinci Dünya Savaş’ında Nazilere karşı savaşmıştı ve ben o zamanlardan ve olaylardan hep inanılmaz etkilenmişimdir. Annem bana Christine Leunens’in kitabı Caging Skies’ı anlattığında, yetişkinlerin nefreti tarafından beyni yıkanan Alman çocuğun gözlerinden anlatılan bu hikayenin içine çekilmiştim. Umarım Tavşan Jojo’daki mizah yeni jenerasyonu etkilemeye yardımcı olur. İkinci Dünya Savaşı’nın korkunçluğunu yeni nesle tekrar tekrar anlatmak için yeni ve yaratıcı yollar bulmak çok önemli ki çocuklarımız dinlesin, öğrensin, ilerlesin ve gelecekle birlik olsun. İşte cehalete bir son verip yerine sevgiyi koymak budur.”
Taika Waititi
Filmin mmknmrtb notu ::
Gençlerin, hayal gücüyle coşan maceraseverliğini, boşalmaya yer arayan enerjilerini, nefretle yoğurdukları kendi iğrenç ideolojilerine hizmet etmek için kullanan ırkçı, dinci, totaliter yani Faşist zihniyetli siyasetçilerin, halklar üzerindeki tehditinin Hitler'in yenilmesiyle sona ermediğini bildiğimize / yaşadığımıza göre, Taika Waititi'nin -yukarıda yer alan- endişeli sözlerine ya da gelecekle ilgili 'optimist' umutlarına katılmamak mümkün mü?.
Dün yapıldı, bugün yapılıyor, hiç kuşkusuz yarın da hayata geçirilmek istenecek bu acı gerçeklerin en çarpıcı örneklerinin yaşandığı o 'tarihi' günleri komediyle harmanlayan film -korkulduğu gibi- meselesini asla sulandırmıyor..
|Yönetmen Waititi oyuncularıyla
Zaman zaman dışarıya sızdırılan 'gerçeğin dehşeti'ni, 'satirik, absürt ve naif' üslubuyla adeta pamuk şekerden mamul, incecik bir örtü gibi kaplayan Waititi'nin yazıp, yönettiği ve -tüm oyuncularla birlikte- çocukça bir heyecanla oynayarak beyaz perdeye taşıdığı Jojo Rabbit'e ilgisiz kalmak mümkün değil..
Siz de ilgisiz kalmayın..
8 /10
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