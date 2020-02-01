Hatice, piyasa denen kentli canavara, birden köylerine taşınıp para kazanmak için gözünü arılarına diken aileye ve doğaya karşı büyük bir mücadele yürütmek zorunda.
Çekimleri üç yıl süren bu film insan-doğa ilişkisi üzerine düşünmek için önümüze yeni bir ufuk açıyor."
Tıpkı, beton bir duvarın kırığından fışkırıp da hayata tutunmaya çalışan çelimsiz bir bitki misali, kendilerinden başka kimsenin kalmadığı harap bir köyde yatalak annesiyle yaşayan; ama umudunu, neşesini ve yaşam sevincini asla yitirmemiş Hatice'nin -kim bilir ne badirelerden geçtiği- yaşantısından küçük bir kesit sunan Honeyland, Makedonya'dan gelen çok başarılı bir docudrama..
Arıcılıkla geçimini sağlayan, Makedonya Türklerinden Hatice'nin, arada sırada bal satmaya gittiği kentin pazarında -hasar almadan- temas ettiği 'sosyoekonomik gerçekler', köye -adeta bir çekirge istilası gibi- gelen bir aileyle birlikte tüm yıkıcı tahribatını hissettirecektir..
Aslında o aile de, Hatice ve annesi gibi yaşam mücadelesi vermektedir; ancak, mevcut dünya düzeninde varlığını sürdürebilen her şey gibi bu mücadele de son derece vahşileşmiş, her şeyi -çevreyi ve yarını düşünmeden- sonuna kadar sömürmek, yaşamakla eş değer hâle gelmiştir..
Namusuyla, emeğiyle çalışan, sevgi dolu, insana ve doğaya saygılı, sessiz sakin ve mütevazı bir insanın mutlu olma, hatta yaşama hakkını elinde alan bu vahşi düzeni, zorlama bir numaraya girişmeden, bir metafor yaratma ihtiyacı da duymadan gözümüzde canlandırmayı başaran bu 'dupduru' filmi, siz sevgili okurlarıma tavsiye ederim efenim..
Honeyland / Bal Ülkesi, 31 Ocak'ta gösterime girdi..
Yönetmen: Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov
Katılanlar: Hatidze Muratova, Nazife Muratova, Hussein Sam, Ljutvie Sam
Yapım: Atanas Georgiev
Ülke: Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
İthalat: Mars Prodüksiyon
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
8 /10
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