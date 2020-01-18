18.01.2020
'Keşanlı Ali Destanı' yeniden sahnede!
İlk kez 1964’te Gülriz Sururi, Engin Cezzar, Semiha Berksoy başta olmak üzere 40 kişilik dev bir kadro ve Genco Erkal rejisiyle dünya prömiyerini yapan oyun o günlerde, ‘Küçük Sahne oyuncularının büyük teşebbüsü’ olarak anılmıştı.
“Keşanlı Ali Destanı” dünya tiyatrosuna armağan edilişinin 56. yılında, Türk Tiyatrosunun efsane yönetmeni Yücel Erten rejisiyle seyircisiyle yeniden buluşuyor.
Birce Akalay, İlker Ayrık, Meral Çetinkaya, Köksal Engür, Nilgün Kasapbaşoğlu’yla birlikte 50 kişilik oyuncu kadrosunun yer aldığı oyun, bir Pervasız Tiyatro prodüksiyonu.
İlker Ayrık’ın Keşanlı Ali’yi, Birce Akalay’ın Zilha karakterini canlandırdığı oyunda duayen oyuncular Meral Çetinkaya Şerif Abla; Köksal Engür Derviş Dayı/Sarhoş Rasih; Nilgün Kasapbaşoğlu ise Madam Olga karakterlerine hayat veriyor.
Ayhan Anıl, Aykut Taşkın, Cem Cücenoğlu, Hilmi Özçelik ve Burak Şafak’ın da rol aldığı oyunun dekorunda Barış Dinçel, kostüm tasarımında Gamze Kuş, ışık tasarımında ise Yakup Çartık’ın imzaları yer alıyor.
Müzik direktörlüğünü Çiğdem Erken’in üstlendiği oyunun koreografisi Hamit Erentürk’e ait.
Oyunda, 50 kişilik oyuncu kadrosuna 10 kişiden oluşan bir orkestra eşlik ediyor.
Keşanlı Ali Destanı, tipleri, çevresi, müziği ile yüzde yüz ‘bizim’ olan nefis bir hiciv komedisidir.
Keşanlı Ali adında bir gecekondu efendisinin kahramanlık destanının iç yüzünü anlatan oyun aslında, bir gecekondu ortamı içinde ‘asil’ büyük şehrin, bütün toplumumuzun hicvini yapıyor.
Oyunun geçtiği Sineklidağ, büyük bir kentin eteklerinde yer alan, gecekondulardan oluşmuş, ezilen yoksul insanların yaşadığı bir varoştur. Ali de Sineklidağ’da oturan bir gençtir. Zilha isminde, aynı semtte oturdukları bir kızı çok sevmektedir. Bir gün Zilha’nın amcası öldürülür ve suç Ali’nin üzerine atılır. İşlemediği bir cinayetten ötürü önce mahkûm edilen Ali, ardından bir kahramana dönüşür.
Sineklidağ’ın insanları Türk oldukları kadar herhangi bir toplumun geri kalmış zümresinin insanları da olabilirler. Bu nedenle Türk edebiyatının epik konulu en iyi eserlerinden birisi olan “Keşanlı Ali Destanı”, dünya çapında büyük ilgi görerek birçok tiyatro topluluğu tarafından defalarca sergilenmiştir. Avrupa'nın birçok şehrinde, Amerika'dan Lübnan'a kadar birçok ülkede oynanan oyun, Türk tiyatro tarihinde bir fenomen haline gelmiş ve halen güncelliğini yitirmemiştir.
Prömiyeri 22 Ocak 2020 Çarşamba akşamı saat 20.30’da TİM Show Center’da gerçekleşecek “Keşanlı Ali Destanı”, 23 Ocak 2020 Perşembe akşamı saat 20.30’da yine TİM Show Center’da izlenebilir.
Oyunun biletleri, biletix.com adresinden ve gişeden temin edilebilir.
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