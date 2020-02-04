Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi Projeleri Belirlendi

Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi, Work in Progress ve Komşular atölyelerinde Türkiye’den ve komşu ülkelerden uzun metraj kurmaca ve belgesel projeleri ile post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerin sunumları uluslararası sinema profesyonellerine yapılacak.
Köprüde Buluşmalar’ın 15. yılında TRT’nin katkıları ile düzenlenen atölyelerde sinemacılara verilen desteklere bir yenisi daha ekleniyor.
Film Geliştirme Atölyesi’nde 50.000 TL TRT Özel Ödülü Türkiye’den bir projeye verilmeye başlanıyor.
|Film Geliştirme Atölyesi
Bu yıl Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi’ne Türkiye’den 112 başvuru yapıldı. Başvurular, danışma ve okuma kurulu tarafından değerlendirildi ve atölyeye katılacak 10 kurmaca ile 1 belgesel film projesi belirlendi.
Projelerin uluslararası sunumları 15-16 Nisan tarihlerinde Cezayir’de gerçekleşecek.
Önceki senelerin Köprüde Buluşmalar katılımcılarından Toronto Uluslararası Film Festivali’nde ilk filmi Saf’ın açılışını yapan Ali Vatansever, bu yıl projesi Agoni’nin ilk sunumunu Film Geliştirme Atölyesi’nde yapıyor.
Cano filminin yönetmeni Salih Demir, Hazine projesi ile Köprüde Buluşmalar’a yeniden katılıyor ve deneyimli yapımcı Yamaç Okur Çukur dizisinin yönetmeni Sinan Öztürk ile Alper Canıgüz’ün romanı Kan ve Gül’ün uyarlamasıyla atölyeye geliyor.
İlk filmi Kumun Tadı’nın Berlin Film Festivali’nde açılışını yapan Melisa Önel, Feride Çiçekoğlu ile geliştirdiği projesi Aniden’in sunumunu atölyede yapacak.
Köprüde Buluşmalar’a tür sinemasının ilk örneklerinden biri olan Av ile katılan Emre Akay bu yıl Ebedi Alev projesinin sunumunu yapacak.
Deneyimli yönetmenlerin yanı sıra kısa filmleriyle pek çok festivalde yer almış genç yönetmenler Ziya Demirel, Ozan Yoleri, Emre Sert ve Gözde Yetişkin de atölye katılımcıları arasında.
Köprüde Buluşmalar her yıl seçkisinde belgesel film projelerine de yer veriyor.
Bu yılın belgesel projesi, Ali Özkul’un, Kaygı ve Cadı Üçlemesi ile tanınan Ceylan Özgün Özçelik yapımcılığında geliştireceği filmi O Yaratıklardan Biri olacak.
|Work in Progress
Film Geliştirme Atölyesi'ne Seçilen Projeler
Agoni (yön. Ali Vatansever, yap. Selin Vatansever Tezcan, Oya Özden – Terminal Film)
Aniden (yön. Melisa Önel, yap. Alara Hamamcıoğlu – Vigo Film)
Ebedi Alev (yön. Emre Akay, yap. Ali özgür Baltacı – Emre Akay Film)
Güzel Bir Gece (yön. Ozan Yoleri, yap. Arda Çiltepe, Ilgın Coşar – Vigo Film)
Hazine (yön. Salih Demir, yap. Çekdar Erkıran – Layen Film)
İki Gözlüler (yön. Ziya Demirel, yap. Anna Maria Aslanoğlu – İstos Film)
Kan ve Gül (yön. Sinan Öztürk, yap. Yamaç Okur – Ay Yapım)
O Yaratıklardan Biri (yön. Ali Özkul, yap. Ceylan özgün Özçelik – EHY Film Prodüksiyon)
Orada Mısın? (yön. Aysim Türkmen, yap. Nesra Gürbüz – Monomit Film)
Pastoral (yön. Michael Önder, yap. Joseph Erçelik Amado – Bluff Film)
Rahmet (yön. Emre Sert, Gözde Yetişkin yap. Suzan Güverte, Şebnem Kitiş – Ptot Film, Güverte Film, Emre & Gözde Film)
Proje ekipleri Mart ayında deneyimli uluslararası sinemacılar ve eğitmenlerle senaryo, prodüksiyon, sunum teknikleri, pazarlama ve sosyal medya çalışması yapacaklar.
Film Geliştirme Atölyesi ödüllerinin sahipleri uluslararası jüri ile yapılacak görüşmelerin ardından belirlenecek.
Film Geliştirme Atölyesi Ödülleri:
TRT Özel Ödülü – 50.000 TL
Köprüde Buluşmalar Ödülü - 30.000 TL
CNC Ödülü - 8000 Avro
Melodika Ses Ödülü
Akdeniz Film Enstitüsü (MFI) Senaryo Atölyesi Ödülü
Genius Park Görsel Efekt Ödülü
Transilvania Pitch Stop Ödülü
SE-YAP Ödülü
|Komşular
Work in Progress Başvuruları Devam Ediyor
Post-prodüksiyon aşamasındaki uzun metraj kurmaca filmlerin ve belgesellerin uluslararası sunumlarının yapılacağı, Work in Progress başvuruları 19 Şubat Çarşamba gününe kadar devam ediyor.
Atölyeye seçilen filmlerin yönetmen ve yapımcıları yalnızca dağıtımcılar, festival veya fon yöneticileri ve medya temsilcilerine açık sunumlar yapacaklar. Atölye sonunda seçilecek filmlere 30.000 TL Anadolu Efes Ödülü, Color Up Post-prodüksiyon Ödülü, Başka Sinema Ödülü, Daire Creative Görsel Tasarım Ödülü verilecek.
Komşular Platformu
Yeni uluslararası işbirliklerine önayak olmak ve komşu ülkelerden sinemacılarla ilişkilere ivme kazandırmak amacıyla 2015 yılında başlatılan KOMŞULAR platformu, ortak hikâyeler geliştirirken Türkiye ve komşularda sinemacılar ve sinema kurumlarının birlikte çalışmaları için ortak zemin yaratmayı hedefliyor. Türkiye’nin komşu ülkelerinden film projelerinin sunumlarının yapıldığı Komşular platformunda bir proje ses post-prodüksiyonunu kapsayan Postbıyık Ses Post-prodüksiyon Ödülü’nün sahibi olacak ve ayrıca bir proje de bu yıl 9. kez verilecek olan 8000 Euro CNC Ödülü için değerlendirilecek.
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