İki ailenin birden damadı olarak çifte “enişte” olacak Aykut Enişte çok güldürecek!
Düğün arefesindeki Aykut Enişte mahallenin sevgilisi..
Tek istediği sıcak bir yuva kurmak olan Aykut Enişte’nin telefon dükkanı, tezgahtaki böreğine kadar soyuluyor.
Bahtsız Aykut Enişte’nin hem dükkanı hem de midesi bomboş kalıyor.
Maceraya start veren hırsızlık olayı, bir anda Aykut’u iki aileye birden enişte yapıyor.
Bir yanda nişanlısı Nurhan (Ege Kökenli), diğer yanda sahte sevgilisi Gülşah (Melis Babadağ)!
Yılın bir numaralı eniştesi Aykut Enişte, yılın en komik ailelerinin arasına düşüyor, sinema salonlarına bahar kahkahası geliyor!
Cem Gelinoğlu’nun senaryosunu yazıp başrollerini Melis Babadağ ve Ege Kökenli’yle paylaştığı Aykut Enişte, 24 Mayıs’ta sinemalarda!
'Gecikmeli izlenen' filmin mmknmrtb notu ::
Anasız babasız, kimsesiz büyüdüğü halde, kötü yollara başvurmadan, namusuyla mücadele ederek hayata tutunmayı başarmış, iyi yürekli, temiz kalpli bir mahalle çocuğu/esnafı olan Aykut, kendisinden yararlanmaktan başka niyetleri olmayan 'menfaatperest' bir aileye -kimsesizliğin ve aile hasretinin de verdiği çaresizlikle- damat olmak üzeredir..
Göz göre göre bir 'mutsuzluk kapanı'na kapatılmak üzere olan zavallı Aykut'un hayatına, telefon dükkanının soyulması vesilesiyle tanıştığı, zengin ve güngörmüş bir ailenin 'sigortacı' kızı Gülşah -bir takım zorunluluklar ve tesadüfler neticesinde- dahil olacaktır.. ki gayrı seyreyleyin gümbürtüyü!.
Senaryo yazarlığı da olan 'komedyen' Cem Gelinoğlu'nun -biraz gecikmeyle- izlediğim bu üçüncü filmi, hiç kuşkusuz kariyerinin 'şimdilik' zirvesini oluşturuyor..
Yönetmen Onur Bilgetay'ın katkısını es geçmeyelim tamam da; senaryoya katkısı olan Giray Altınok, belli ki Gelinoğlu'nun eksikliğini yaşadığı, hep ihtiyaç hissettiği o doğru kalemmiş galiba..
O değil de, 'büyümüş de küçülmüş' çocuk tipinin şahikası olan Sude karakterini kim yazdıysa eğer, kendisine 'helâl olsun!' diyorum..
Gerçekten ortaya koyduğu 'iyi oyuncu' performansına karşın, önceki iki filminin bariz senaryo zafiyeti, kendisinin başarısızlığına neden oluyordu; ama gördük ki, Aykut Enişte'nin 'sağlam' senaryosunu arkasına alan Gelinoğlu, oyunculuğunu da alabildiğine coşturuyor..
Ona yüksek enerjileriyle eşlik eden tüm oyunculardan biraz daha önde duran Melis Babadağ, Ege Kökenli ve Ferdi Sancar'ın adını özellikle zikreder; Aykut Enişte'nin 'çok sevgili' kayınçosu Mithat'ı canlandıran Mekin Sezer'in yeteneğine ise şapka çıkarırım..
Aykut Enişte
Yönetmen: Onur Bilgetay
Senaryo: Cem Gelinoğlu, Giray Altınok
Oyuncular: Cem Gelinoğlu (Aykut Enişte), Melis Babadağ (Gülşah), Ege Kökenli (Nurhan), Müfit Kayacan (Sadi), Lale Başar (Şule), Ali Erkazan (İhsan), Özlem Çakar (Saniye), Selen Domaç (Dilşah), Ferdi Sancar (Erdal), Mekin Sezer (Mithat), Ecrin Moğultay (Sude), Güven Hokna (Muhteşem Hala)
Görüntü Yönetmeni: Burak Kanbir
Yapımcı: Necati Akpınar
Yapım: BKM
Dağıtım: CJ Entertainment
Tür: Komedi
6,5 /10
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