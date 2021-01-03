Kendisini romantik bir ilişki içinde hayal etse de bir türlü aradığı aşkı bulamaz.
Lise son sınıfın ilk günlerinde okula yeni kaydolan Grace Town ile tanıştığında Henry’nin hayatında bazı şeyler değişmeye başlar.
Okul gazetesine seçilen Grace ve Henry, bu sayede yakınlaşmaya başlar ve Henry aşkın ne demek olduğunu öğrenir."
Filmi izleyeli epeyi oldu, aklımda kalanlar fazla değil; yakın zamanda, hem maddi, hem de manevi hasarı önemli bir travma tecrübesi yaşamış bir genç kız ile özellikle aşk konusunda deneyimsiz bir 'liseli' oğlanın merkezde yer aldığı, iddiasız ama hoş denebilecek romantik bir drama, hatırladığım..
Neyse..
'Bayım, düğün değil bayram değil, bu yazı nereden çıktı?' derseniz, yanıtı basit aslında: Bu filmi izledikten hemen sonra bir yere not aldığım ve sonra da unuttuğum -belki konuyla 'doğrudan' pek ilgisi olmayan- aşağıdaki satırlar az önce gözüme çarptı da bu sebeple bu yazıyı eklemiş oldum mmknmrtb'ye..
Yanında oturduğunuz arabayı kullanan kişinin dikkatini dağıtacak, direksiyon hakimiyetini kaybettirecek komiklikler, el şakası falan yapmayınız, sonuç çok acı olabilir, hele bir de o kişi sevdiceğiniz ise ve sağ kalan şanslı/şanssız kişi sizseniz eğer, ömür boyu çekeceğiniz vicdan azabının büyüklüğünü tasavvur bile edemezsiniz..
Böyle işte, öpüyorum hepinizi.. İyi yıllar!.
Chemical Hearts
Yönetmen: Richard Tanne
Senaryo: Richard Tanne, Krystal Sutherland (kitap)
Oyuncular: Lili Reinhart, Austin Abrams, Sarah Jones
Yapım: 2020, ABD, 93'
6,5 /10
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