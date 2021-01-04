mmknmrtb 2020'nin Kısa Analizi

Özgün eleştirilerle güçlendirilmiş, sinema ağırlıklı bir kültür ve sanat sitesi özelliği taşıyan güzide blogunuzun, 2020 'lanetli' yılı içerik muhasebesini yaptığımızda görüyoruz ki yıl boyunca toplam 311 yazı girilmiş..
Geçen yıl bu sayının 445 olduğunu bildiğimize göre, yıl içinde etkin olan Covid-19'un her alanda hissedilen olumsuz etkisi burada da görülmüştür..
Bundan da anlaşılıyor ki, ülkenin egemen güçlerinin 'öncelikle gözden çıkarılacaklar' listesinin en başında gelen kültür-sanat dünyası, pandemiyle birlikte resmen felç edilmiştir..
Girilen 38'er yazıyla Ocak ve Eylül ayları birinciliği paylaşırken; sadece 10 yazının giriş yaptığı yılın son ayı olan Aralık'ta sevgili sitemiz, tüm zamanların en kurak günlerinden birini yaşamıştır..
2020 yılı içinde yayınlanarak -her biri on binlerce kez tıklanmış- 'En Çok Okunan 10 Yazı'yı belirlediğimizde, iki adet yazıyla da olsa, geçen yıldan farklı bir sonuçla karşılaşmak bizi memnun etmiş; mümkünmertebe'nin -ezeli ve ebedi- 'sinema hegemonyası'nı sarsmayı başaran Mertkan Özkan'dan yeni tekli : Göklerde başlıklı bir müzik haberi ile -belki sinema'yla ilgili ama- Rewrite Man: Bir Senaristin Hayatı ve Kariyeri başlıklı bir kitap yazısı, listemizde kendisine yer bulmuştur..
Bu türden atılımları, tiyatro ve plastik sanatlardan da beklediğimizi yinelemek isteriz..
2020 yılında yayınlanan ve en çok okunan yazıların sıralı listesi
1) Eltilerin Savaşı
2) 'Bir Nefes Daha' Tallinn'de yarışacak
3) Pinocchio / Pinokyo
4) Mertkan Özkan'dan yeni tekli : Göklerde
5) Bad Boys for Life / Bad Boys: Her Zaman Çılgın
6) Rewrite Man: Bir Senaristin Hayatı ve Kariyeri
7) Murtaza
8) The Invisible Man / Görünmez Adam
9) İstanbul Modern Sinema: Ildikó Enyedi Hakkında Her Şey
10) 'Şeker Çocuk' 7 Şubat'ta vizyonda
On adetlik 'Tüm Zamanların En Çok Okunan Yazıları' sıralamasında, adeta betonlaşmış ilk dört sıranın yine değişmediğini ve 2020'den sadece Eltilerin Savaşı yazısının bu gurur listesine dahil olmayı başardığını belirtelim..
Öte yandan, mütevelli heyetimizi üç yıl önce en çok şaşırtan hatta dehşete düşüren gelişmesi olan, Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? yazısı, bu listeye öyle bir farkla yerleşti ki, oturduğu birincilik koltuğundan onu kimseler -kolay kolay- kaldıramayacak gibi..
Tüm zamanların en çok okunanları listemizin başına bir füze hızıyla fırlayıp yerleşen bu yazı, aldığı 44 adet yorumla, sitemizin bu rekorunu da elinde bulunduruyor..
Tüm Zamanların En Çok Okunan Yazıları
1) Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
2) Hadi Be Oğlum
3) İncir Reçeli 2 :: Seven Yerleri Dibe Çökmüş Adam
4) Kod Adı K.O.Z. :: Ak Kaşıklar Paralellere Karşı
5) How to Train Your Dragon: The Hidden World / Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya
6) Kafalar Karışık :: Hadi hayırlı işler!
7) Eltilerin Savaşı
8) 'kadıNgözÜyle fotoğraf grubu' ilk nü sergisini Fransa’da açıyor!
9) 'Frozen II / Karlar Ülkesi II' yarın vizyonda!
10) The Addams Family / Addams Ailesi
Son olarak, bu 'kısa analiz'i biraz uzatacak olan 'genel sayımlama' sonuçlarını da şuracığa bırakıveriyoruz ::
mmknmrtb'ye Hangi Sitelerden Geliniyor
1) google.com
2) eksisozluk.com
3) feeds.feedburner.com
4) pinterest.com
5) imdb.com
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* kelimelerdeki tuhaflıklar bizden kaynaklanmamaktadır..
Sitemize Hangi Ülkelerden Geliniyor
1) Türkiye
2) ABD
3) Fransa
4) Birleşik Krallık
5) Rusya
Hangi Tarayıcılarla Geliniyor
1) Chrome (61 %)
2) Firefox (18 %)
3) Internet Explorer (9 %)
4) Safari (6 %)
5) Opera (2 %)
Hangi İşletim Sistemleriyle Geliniyor
1) Windows (67 %)
2) Macintosh (10 %)
3) Android (7 %)
4) Linux (7 %)
5) iPhone (4 %)
Efenim.. Seneye görüşmek üzere hepinize güzel ve virüssüz bir yeni yıl dileriz..
Bizi izlemeye devam ediniz..
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