Batman, Beterböcek ve Top Gun gibi etkileyici filmlerin arka planlarında yaşananlara yer veren kitap da en az filmler kadar nefes kesici.
Alison Macor’ın uzun araştırmalar, röportajlar ve büyük çabalarla yaklaşık yedi senede hazırladığı, emeklerle örülü kitap, okurunu Hollywood’un gizemli kapılarını aralamaya davet ediyor.
Kitabı okurken, bir senaryo üzerinde ne kadar çalışıldığını, telif adına verilen mücadeleleri, bir senaryoda kimlerin hak sahibi olabileceğini öğrenince şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz.
Warren Skaaren’ın ise tüm bunlar karşısındaki tavrına, gayretkeşliğine hayran kalacaksınız.
“Enerjiyi ve anıları başkalarıyla paylaşmak, tamamen benmerkezci şu hayatta nadir yapılan sağlıklı bir idmandır.”
“Yaratmaya değecek her şey uzun zaman alıyor.”
Rewrite Man: Bir Senaristin Hayatı ve Kariyeri ile bir senaristin, çelişkilerle dolu gündemde karşılaştığı zorlukları görecek, gişe rekorları kıran filmlerin setlerine konuk olacak; Warren Skaaren’ın aşk, aile, arkadaşlık ilişkilerine yakından tanıklık edeceksiniz.
Sinemaya ilgi duyan herkesin okuması gereken, şimdiye kadar söz edilmemiş birtakım mektupları da içeren Rewrite Man: Bir Senaristin Hayatı ve Kariyeri, sizi tüm samimiyetiyle kucaklayacak.
Kitabın sonlarına geldiğinizde ise Skaaren’ın hastalığıyla mücadelesi, bu durumda dahi çalışma azmi gözlerinizin dolmasına, içinizin titremesine neden olacak.
Yorum Gönderme