26.02.2020
'Görünmez Adam' 28 Şubat’ta vizyonda!
Emmy ödüllü Elisabeth Moss (Biz, Hulu’da Damızlık Kızın Öyküsü) Universal’ın klasik canavar karakterinden esinlenen dehşet dolu modern hikayede rol alıyor.
Zengin ve akıllı bilim adamıyla şiddet dolu ve denetleyici bir ilişkide kısılıp kalan Cecilia Kass (Moss), bir gece kaçar.
Kız kardeşi (Harriet Dyer, NBC’de The InBetween), çocukluk arkadaşları (Aldis Hodge, Straight Outta Compton) ve onun genç kızının (Storm Reid, HBO’da Euphoria) yardımlarıyla saklanarak ortadan kaybolur.
Ama Cecilia’nın tacizkâr eski kocası (Oliver Jackson-Cohen, Netflix’de Tepedeki Ev) intihar edip engin servetinin büyük bir bölümünü kendisine miras bıraktığında Cecilia ölümünün bir aldatmaca olduğundan şüphe eder.
Bir dizi tuhaf tesadüf ölümcül bir hal alıp sevdiklerinin hayatını tehdit ettiğinde Cecilia, umutsuzca kimsenin göremediği biri tarafından takip edildiğini umutsuzca kanıtlamaya çalışırken kendi akıl sağlığı bozulmaya başlar.
Korku türünün günümüzdeki ustası Jason Blum, Görünmez Adam’ı Blumhouse Productions adına yapıyor.
Görünmez Adam’ın yazarı, yönetmeni ve idari yapımcısı Testere serisinin orijinal tasarımcılarından biri olan ve yakın dönemde Upgrade ile Ruhlar Bölgesi bölüm:3 filmlerini yöneten Leigh Whannell.
Filmin diğer yapımcısı Goalpost Pictures adına Kylie du Fresne (Upgrade, The Sapphires).
İdari yapımcılar; Whannell, Beatriz Sequeira, Charles Layton, Rosemary Blight, Ben Grant, Couper Samuelson ve Jeanette Volturno.
Görünmez Adam, Universal Pictures için Nervous Tick iş birliğiyle bir Goalpost Pictures Avustralya ile Blumhouse Productions ortak yapımıdır.
Whannell ve yapımcılara kamera arkasında yetenekli bir yaratıcı ekip eşlik ediyor.
Görüntü yönetmeni Stefan Duscio (Upgrade, Jungle), yapım tasarımcı Alex Holmes (The Babadook, The Nightingale), editör Andy Canny (Upgrade, Cut Snake), kostüm tasarımcı Emily Seresin (Top of the Lake, I Am Woman), Oscar adayı SFX süpervizörü Dan Oliver (Mad Max: Fury Road, Alien: Covenant), VFX süpervizörü Jonathan Dearing (Upgrade, The Water Diviner) ve besteci Benjamin Wallfisch (Blade Runner 2049, Hidden Figures).
The Invisible Man / Görünmez Adam, 28 Şubat’ta vizyona girecek..
Yazar ve Yönetmen: Leigh Whannell
Oyuncular: Elisabeth Moss, Aldis Hodge, Storm Reid, Harriet Dyer, Oliver Jackson-Cohen
Yapımcılar: Jason Blum, Kylie du Fresne
İdari Yapımcılar: Leigh Whannell, Beatriz Sequeira, Charles Layton, Rosemary Blight, Ben Grant, Couper Samuelson, Jeanette Volturno
Tür: Gerilim
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