Genç kızın en büyük hayali bir country şarkıcısı olmaktır.
Ancak annesinin Amerikan göçmen bürosu tarafından tutuklanması Rose’un hayatının değişmesine neden olur.
Sınır dışı edilme durumu ile karşı karşıya kalan Rose, ABD’den ayrılmak ya da Teksas'ta kalıp hayallerinin peşinden gitmek arasında zorlu bir seçim yapmak zorunda kalır."
Kaçak olarak bi şekilde girdikleri ABD'de annesiyle birlikte, her an göçmen bürosunun polislerine yakalanma ve sınır dışı edilme korkusuyla geçici işlerde çalışarak yaşayan ve de 'hayallerinin peşinden koşan' Filipinli bir genç kızın başından geçenler..
Ülkemizde de örneklerine bol rastlanan, özellikle günümüzde artık hiçbir ilginçliği kalmayan bu 'kaçak göçmen' öyküsünün asıl vurucu kısmı; Rose Garcia kızımızın Teksas'ta yaşadığı yetmezmiş gibi, orada mukim 'ultra Amerikalı' kovboyların milli müzik türü olan Country'ye yönelik büyük aşkı..
Görüldüğü gibi, oldukça ilginç, doğurgan ve renklendirmeye meyilli bu konu, öylesine sıradan bir senaryo ve yönetmen üslubuyla sinemaya aktarılmış ki insan üzülüyor doğrusu..
Tek heyecan yaratan kısmı, göçmen bürosu elemanlarının zavallı kaçak işçilere yönelik bir kaç baskın sahnesi olan; beklendiği üzere Rose, adeta finali müjdeleyen afişteki o 'havalı' hâle gelene kadar, hiçbir 'sürpriz' içermeden ilerleyen Yellow Rose'un vasatı aşamamasını, senarist-yönetmenin yeteneksizliğine değil de acemiliğine bağlarken, esas kızımız Eva Noblezada'ya eşlik eden 'cast'ın oldukça zayıf oluşunun da bu sonuçta etkili olduğunu düşünüyoruz..
Yellow Rose
Yönetmen: Diane Paragas
Senaryo: Diane Paragas, Andy Bienen
Oyuncular: Eva Noblezada, Lea Salonga, Dale Watson, Kelsey Pribilski, Arlene Cavazos
Yapım: 2019, ABD, 94'
6 /10
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