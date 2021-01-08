Molly ve Leo'nun 24 saat içerisinde yaşadıklarına odaklanan film, Molly'nin babasının mental sorunları ile nasıl başa çıktığını gözler önüne seriyor.
İspanya'dan New York'a uzanan hikaye, Leo'nun paralel hayatlar yaşaması üzerine bu hayatların zihninde kesişmeye başlamasıyla karmaşıklaşıyor.
Filmin yönetmen koltuğuna Orlando, Tango Lesson, The Party, Evet, Erkeğin Gözyaşları, Bir Hayalimiz Vardı gibi filmlerin başarılı yönetmeni Sally Potter otururken, senaryosunu da kendisi üstleniyor."
Uzun yıllar önce, annesini lohusa, kızını da henüz bebekken -bebek ağlamasından yazmaya konsantre olamadığını bahane ederek- bırakıp gittiği Yunan adalarında 'Issız Adam' pozlarıyla keyif çatarak, bencilliğin zirvesinde gezinen 'yazar müsveddesi' bir baba ile şimdi artık bunak bir herife dönüşmüş bu 'lanet olası' adamla ilgilenirken, kendini madden ve manen perişan eden 'geri zekalı' bir kız evladın ibretlik öyküsü..
Ona 'geri zekalı' dediğim için lütfen beni kınamayınız..
Maddi ve manevi hiçbir zorunluluğu olmadığı halde, 'hasbelkader' dünyaya gelmesine vesile olmaktan başka hiç bir hayrını görmediği bu hayırsız babaya; nerdeyse tamamen geçmişinde yaşayarak ortalıkta sallanıp duran, habire saçmalayıp kafasını bir yerlere vuran bu bunağa, bir annenin çocuğuna dahi göstermeyeceği bir şefkatle yaklaşan şu 'salak' kıza ne deseydim, ileri zekalı mı?.
Bak şimdi de salak dedim!.
Canlandırmaya çalıştığı role zerre uyum sağlamayan Javier Bardem'in düştüğü 'acınası' durum neyse de; babası olacak adamın olduğu kadar, filmin de tüm yükünü omuzlamış görünen Elle Fanning'in müthiş çabasının boşa gittiğini görmek, ayrıca hüzün vericiydi..
1992'de Orlando gibi bir başyapıt, bundan bir önceki filmi The Party (2017)'de de gayet güzel bir iş çıkarmış senarist-yönetmen Sally Potter; bu kötü senaryo ve bizim 'şambabası'nın, biri son hali olmak üzere yaşantısının üç zaman dilimine -resmen 'sallamasyon' metoduyla- gidip gelen berbat bu kurguyla ne yapmak, nereye varmak istemektedir..
The Roads Not Taken
Yönetmen: Sally Potter
Senaryo: Sally Potter
Oyuncular: Javier Bardem, Elle Fanning, Branka Katic
Yapım: 2020, 85', Birleşik Krallık| İsviçre | ABD | Polonya | İspanya
4 /10
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