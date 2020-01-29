'Eltilerin Savaşı' 31 Ocak'ta Vizyonda!

İki elti arasındaki tatlı ve eğlenceli rekabetin, dillere plesenk olacak replikler ve şarkılarla beyaz perdeye yansıdığı film, sosyal medyanın günlük hayata kattığı renkleri de kahkaha dolu bir senaryoyla izleyiciye aktarıyor.
Sosyal medyayı hayatında sıkça kullanan, gösterişi, dekorasyonu, giyimi, mücevheri, ev hanımlığını çok seven Sultan ile tek hayali huzurlu bir yuva kurmak olan eltisi Gizem’in yaşadıkları, erkek ve aile eksenindeki bir hikaye ile beyaz perdeye yansıyor.
Sultan ve Gizem'in sosyal medya düşkünlükleri, evlilik anlayışları, aile kurarken yaşadıkları ilginç olayların Selim ve Fatih’i nasıl etkilediğini anlatan filmde, iki kardeş olan Selim ve Fatih’in, eltilerin savaş rüzgarına kapılma hikayesi de beyaz perdeye eğlenceli bir dille yansıyor.
Sadece kadınların değil, aile içindeki erkeklerin de dünyasının kapılarını aralayacak olan Eltilerin Savaşı, NuLook yapımcılığında hayata geçiyor.
Eltilerin Savaşı 31 Ocak’ta sinemalarda!
Yönetmen: Onur Bilgetay
Senaryo: Gupse Özay
Oyuncular: Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Füsun Demirel, Ali İpin, Hülya Duyar, Kubilay Tuncer, Gamze Demirbilek, Taylan Erler, Sanem Yeles, Yoni Yusuf Kalaora, Mekin Sezer ve konuk oyuncu Ayta Sözeri
Sanat Yönetmeni: Nilgün Nalçacı
Müzik: Barış Diri
Görüntü Yönetmeni: Burak Kanbir
Uygulayıcı Yapımcı: Mahir Altundağ
Yapımcı: Muzaffer Yıldırım
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