İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışmaları 17-28 Temmuz'da!

Gösterimleri, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) işbirliğiyle 17-28 Temmuz tarihlerinde yapılacak yarışmalarda, 11 uzun metrajlı ve 12 kısa film yer alacak.
SSM’de kurulacak açık hava sinemasında her gece 21.00’de bir uzun ve bir kısa metrajlı film birlikte gösterilecek.
Gösterimler, film ekiplerinin katılımıyla yapılacak.
İstanbul Film Festivali’nde çoğu Türkiye ve dünya prömiyerini yapacak filmlerin yer aldığı Türkiye Sineması bölümü, bu yıl 31. kez Anadolu Efes’in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.
Yarışmalarda yer alan filmler, aynı tarihlerde festivalin çevrimiçi gösterim sitesi filmonline.iksv.org’da gösterime açılacak.
39. İstanbul Film Festivali’nin yeni tarihi 9-20 Ekim 2020 olarak belirlendi.
39. İstanbul Film Festivali’nin diğer gösterimleri ise 9-20 Ekim arasında yapılacak.
Filmekimi ile birlikte gerçekleştirilecek festivalin zengin programı ilerleyen tarihlerde festivalin sosyal medya ve kanallarında ve internet sitesinde duyurulacak.
|Ulusal Yarışma Jürisi
39. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma filmlerini değerlendirecek olan Ulusal Yarışma Jürisi bu yıl yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun başkanlığında toplanıyor.
Ulusal Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri, yapımcı Sevil Demirci, oyuncu Berk Hakman, görüntü yönetmeni Deniz Eyüboğlu Aydın ve yazar Hakan Bıçakçı.
39. İstanbul Film Festivali’nde yarışma heyecanı 17 Temmuz’da başlayacak.
17-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecek gösterimlerin ardından Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nda ödül kazanan filmler, 28 Temmuz Salı akşamı Sakıp Sabancı Müzesi’nin boğaz manzaralı terasında düzenlenecek Ödül Töreni’nde açıklanacak.
Selçuk Metin’in yönettiği, kendi anlatımı ve yakınlarının tanıklıklarıyla Metin Akpınar’ın yaşamını konu edinen İyi ki Yapmışım belgeselinin dünya prömiyeri, Akpınar’ın da katılımıyla ödül töreninin ardından yapılacak. İyi ki Yapmışım ekim ayındaki festival programında yer alarak izleyicilerle buluşacak.
|Topal Şükran’ın Maceraları
ULUSAL YARIŞMA
39. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma’da Altın Lale Ödülü için, yapımı 2019-2020 sezonunda tamamlanan 11 film yarışacak.
Ulusal Yarışma Jürisi En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Müzik olmak üzere toplam 9 dalda ödül verecek.
En İyi Film’e 200.000 TL, Onat Kutlar anısına verilecek Jüri Özel Ödülü’nü kazanan filmin yapımcısına İKSV tarafından 50.000 TL verilecek. En İyi Yönetmen’e Anadolu Efes tarafından 50.000 TL verilecek. En İyi Kadın ve En İyi Erkek Oyuncu 10.000'er TL ile ödüllendirilecek. En İyi Özgün Müzik Ödülü, bu yıl LU Records tarafından 5.000 TL para ödülü ile desteklenecek. En İyi Senaryo Ödülü bu yıl Axolotl tarafından 10.000 TL para ödülü ile desteklenecek.
|Aşk, Büyü vs.
Ulusal Yarışma bölümünde yer alan filmler:
Bina / Orçun Behram
Plaza / Anıl Gelberi
Nasipse Adayız / Ercan Kesal
Körleşme / Hacı Orman
Ceviz Ağacı / Faysal Soysal
Aşk, Büyü vs. / Ümit Ünal
Topal Şükran’ın Maceraları / Onur Ünlü
Uzak Ülke / Erkan Yazıcı
Şair / Mehmet Emin Yıldırım
Bilmemek / Leyla Yılmaz
Soluk / Özkan Yılmaz
|Ulusal Kısa Film jürisi
Ulusal Kısa Film Yarışması’nda bu yıl 12 film yer alıyor. Yarışmanın jürisinde kısa film yönetmenleri Konstantina Kotzamani ile Gökalp Gönen ve oyuncu Boran Kuzum yer alıyor.
Jürinin seçeceği En İyi Kısa Film, Anadolu Efes tarafından 5.000 TL ile ödüllendirilecek.
Ulusal Kısa Film Yarışmasında yer alan filmler:
Göremediğimiz Tüm Işıklar / Şeyhmus Altun
Bir Yazdan İzlenimler / Ayça Çiftçi
Siyah Güneş / Arda Çiltepe
Ahtapot / Engin Erden
Evde Yok / Murat Emir Eren
CemileSezgin / Aylin Kuryel, Raşel Meseri
Yağmur Olup Şehre Düşüyorum / Kasım Ördek
#21xoxo / Sine Özbilge, İmge Özbilge
Free Fun / Fehmi Öztürk
Yolcular / Farnoosh Samadi, Ali Asgari
Büyük İstanbul Depresyonu / Zeynep Dilan Süren
Kulak Misafiri / Ahmet Toğaç
|Nasipse Adayız
SEYFİ TEOMAN EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ
2012 yılında kaybettiğimiz yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına verilen Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan filmin yönetmenine sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere CMYLMZ Fikirsanat aracılığıyla 30.000 TL ödül verilecek.
Festivalin Türkiye Sineması bölümünde yer alan uzun metrajlı kurmaca 6 ilk film bu ödüle aday. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde yönetmen Emine Emel Balcı, oyuncu Özgür Emre Yıldırım ve müzisyen Ahmet K. Bilgiç yer alıyor.
Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü için yarışacak filmler:
Bina / Orçun Behram
Plaza / Anıl Gelberi
Nasipse Adayız / Ercan Kesal
Körleşme / Hacı Orman
Uzak Ülke / Erkan Yazıcı
Soluk / Özkan Yılmaz
Biletler
17-28 Temmuz tarihleri arasında Sakıp Sabancı Müzesi’nde Covid-19 tedbirlerine uygun olarak düzenlenen açık hava sinemasında yapılacak festival gösterim biletleri, 9 Temmuz Perşembe 10.30’da İKSV Lale Kart Üyeleri için indirimli ön satışların ardından, 10 Temmuz Cuma 10.30’da genel satışa çıkıyor.
Çevrimiçi olarak filmonline.iksv.org’da yapılacak gösterimlerin biletleri aynı site üzerinden 10 Temmuz Cuma 10.30’da satışa açılıyor.
Sakıp Sabancı Müzesi (SMM) Biletleri; Biletix web sitesinden (www.biletix.com) satışta olacak ve basılı bilet uygulaması olmayacaktır.
filmonline.iksv.org biletleri aynı site üzerinden (filmonline.iksv.org) alınabilecek.
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