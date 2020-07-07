7.07.2020
İnsanlar İkiye Ayrılır'ın çekimleri tamamlandı!
Bir Film ile BluTv’nin yapımcılığını birlikte üstlendiği ‘İnsanlar İkiye Ayrılır: Bir 7YÜZ Hikayesi’nin setinden ilk kareler yayınlandı.
BluTv’nin ortak yapımcı olarak imza attığı ilk sinema filmi olma özelliğini taşıyan filmin başrollerini Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın paylaşırken, Başak Daşman, Erdem Akakçe, Nezaket Erden, Gökay Müftüoğlu ve Sabahattin Yakut da onlara eşlik ediyor.
Bankaların çeşitli sebeplerden peşine düş-e-medikleri borçları satın alıp, her ne pahasına olursa olsun tahsil etmeyi kendine misyon edinmiş bir şirkette çalışan Duygu ve Bahadır’ın yollarının Ceren’le kesişmesiyle değişen hikâyelerinin anlatıldığı İnsanlar İkiye Ayrılır; oldukça sert bir sistem eleştirisi.
Filmin tasarımcı, yönetmen ve senarist koltuğunda Karışık Kaset (2014) filminden tanıdığımız Tunç Şahin oturuyor.
Gelecek kış vizyona girmesi planlanan “İnsanlar İkiye Ayrılır”, 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Destekleme Kurulu tarafından desteklenen projeler arasında yer alıyor.
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