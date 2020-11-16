Kanlı canlı bir insan olmak için yanıp tutuşan Pinokyo’nun karşılaştığı bir peri, ona dileğinin gerçekleşmesi için bir cesaret sınavından geçmesi gerektiğini söyler.
Bunun üzerine Pinokyo, yeni dostlar edinip hayatı tanıyacağı sürprizlerle dolu bir maceraya atılır.
Matteo Garrone’nin yönettiği ve Roberto Benigni, Federico Ielapi, Rocco Papaleo ile Marine Vacth’ın oynadığı Pinocchio / Pinokyo, 13 Kasım 2020’de Bir Film dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarıldı."
'Eğer sen de çalıp çırpabiliyorsan ne mutlu sana, işte bu koca ülke senin, buyur keyfince yaşa' düsturunu benimseyenlerin iktidarda olduğu, hırsızların, uğursuzların değil masum insanların hapse atıldığı bir 'tuhaf' diyarda 'canlanma' bahtsızlığına uğrayan 'kukla çocuk' Pinokyo'nun olağanüstü maceraları..
Yaratıcı babası Geppetto Usta'nın yanından ayrılarak, çocukça bir heyecan ve merakla dünyayı, insanları keşfetmeye başlayan Pinokyo, hayatın acı ve tatlı gerçekleriyle karşılaşacak; sık sık kandırılacak, her akıllı ama saf insan gibi, dost zannettiklerinden yediği bin bir türlü kazıkla 'deneyim' kazanacaktır..
Tahtadan mamul ama canlı, her çocuk gibi meraklı, epeyi yaramaz, bir 'para ağacı'na inanacak kadar da saf dostumuz Pinokyo'nun başından geçen; eşek haline getirilerek hayvan pazarında satılan çocuklar, yutuldukları koca bir balinanın içinde yaşayan insanlar gibi 'ultra olağanüstü' olayları anlatan bu harika masalda beni en çok etkileyen sahne, hayatında ilk kez öpülen bir ton balığının duyduğu ve gösterdiği minnettarlıktı..
Evet dostum, hayat boyunca türlü hatalar yapabilir, yanlış yollara sapabilirsin; ama hatalarından ders çıkarır, içinde saklı o 'iyi insan' cevherini parlatabilirsen affedilir, belki de kukladan bir insana dönüşebilirsin..
Kim bilir!.
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