'Anna Laudel' 10 sanatçıyla Step Istanbul’da!

|Ramazan Can, Altın Kızlar I, Kolaj, 23x16 cm, 2020
İlkini 2019’da çağdaş sanatı daha ulaşılabilir kılma fikriyle yola çıkarak gerçekleştirilen Step İstanbul’da Anna Laudel, bu yıl da özenle belirlediği seçkisi kapsamında sergileyeceği eserlerle farklı zevk ve bütçeye hitap etmeyi amaçlıyor.
30’a yakın galeri ve 250 çağdaş sanatçının ağırlanacağı etkinlikte Anna Laudel, Özlem Can, Ramazan Can, Tuğçe Diri, B. Hakan Karakaya, Ekin Su Koç, Mehmet Sinan Kuran, Serkan Küçüközcü, Ardan Özmenoğlu, Halil Vurucuoğlu ve Sarp Kerem Yavuz’un eserleri ile yer alıyor.
Aynı tarihler arasında çevrimiçi olarak ziyaret edilebilecek Step Istanbul’da Anna Laudel, sanatçılarının son dönem işlerinin yanı sıra etkinlik için özel olarak ürettikleri yeni çalışmalarını da sergiliyor.
|Ekin Su Koç, Foreign Friends, Kağıt üzerine Kolaj, 2018
Step Istanbul’da KOVID-19 salgını nedeniyle uygulanan sağlık önlemleri ve bilet satın alma hakkında detaylı bilgi için www.stepistanbul.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Anna Laudel’de Devam Eden Sergiler
Berlinli sanatçı Anke Eilergerhard’ın kendine has bir teknikle ürettiği, sadece görme değil aynı zamanda dokunma, tat ve koku alma duyularımızı harekete geçiren özgün heykellerinin yer aldığı Resilience sergisi 27 Aralık 2020 tarihine kadar Anna Laudel Istanbul’da ziyaret edilebilir.
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