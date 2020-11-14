Selma Parlour sergisi Pi Artworks İstanbul'da!

|Smack Dab IV, 2019, oil on linen, 41 x 30.5 cm
Pi Artworks İstanbul, Londra merkezli ödüllü sanatçı Selma Parlour’ın İstanbul’daki ilk solo sergisini duyurmaktan mutluluk duyar.
Selma Parlour, kalemle çizilmiş gibi gözüken veya baskı izlenimi veren, titizlikle işlenmiş yağlı boya resimleriyle tanınıyor.
Tarihsel soyut resme ve minimalizme dair kendine özgü yanıtı, içsel/dışsal gelenekleri çağdaş bir perspektifle yeniden değerlendiriyor.
Londra merkezli ödüllü sanatçının Pi Artworks İstanbul'daki bu ilk kişisel sergisi; çalışmalarındaki karakteristik parlak renk birimleri, özenle gölgelendirilmiş şeritler, şematik alanlar ve dokunsal yüzeylerden örnekler içeriyor.
Serginin merkezinde, Parlour’un üç resimden oluşan yeni serisi Mirror yer alıyor.
Bu seride iki üst üste dizilmiş kurgusal açık kutunun kenarları silinerek derinlik yanılsaması sorgulanıyor. Sanatçının incelikli uygulaması ve kısıtlı tuttuğu renk paleti kalem ile gölgelendirmeyi ve parlak metali hatırlatıyor.
Parlour şu ifadelerle açıklıyor: "Çalışmalarımda vurgu yanılsama üzerinedir. Ve çalışmalarımı birer makina olarak düşünüyorum, ama önemli olan parlak metal etkisi değil yansıyan ışığın nasıl iletildiğidir, böylece ışığı etrafa dağıtmış oluyorum. Askıda duran şekillerim ve onların eksik sınırları ne algıladığımızı değiştiriyor. Kutu alanının arka sınırı bir ufuk çizgisine dönüşüyor, sonrasında kumlaşarak akıyor. Bir dikdörtgen perspektiften yamuk şeklindedir. Bilişsel değişimimize odaklanıyorum: Ya düzlük ya da illüzyon olarak görürüz, ama ikisini aynı anda değil."
|Mirror II, 2020, keten üzeri yağlı boya, 61 x 51 cm
Parlour’un küçük boyutlu resimlerinden oluşan Smack Dab serisi de potansiyel bir dönüşüm ile harekete hazır durumdadır. İşlerin ismini aldığı, İngilizce’deki “tam ortasında” (smack dab in the middle) deyimi bir şeyin yolda olduğunu ima ediyor. Biçimlendirilmiş tuvalleri veya boyalı cam parçalarını andıran bu kompakt resimler, Parlour’un kendine özgü ve farklı resimsel dağarcığını oluşturuyor.
Çalışmalarından bazılarında Parlour, astarlanmış beyaz yüzeyin çok küçük artımlı derecelerini ortadan kaldırmayı sağlayan bir lazer gravür makinası kullanıyor, böylece astarda ince tonal varyasyonlar yaratıyor ve de içerideki/alttaki gerçek ham keten yüzeyi ortaya çıkarıyor. Oyuncu “Miniaturised Minimalism” serisinde, lazer yapımı ‘resimlerin’ (yüzen dikdörtgenler) salon usulü asılımı birebir taklit etmesi, her tuval üzerinde, yağlı boyalardan yapılmış çeşitli hayali galeri sergi kompozisyonları için sabit bir başlangıç noktası sağlıyor.
12 Kasım - 31 Aralık 2020
Pi Artworks İstanbul, Mumhane Cad. No: 50/3 Karaköy-Istanbul
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