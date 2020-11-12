'Bir Nefes Daha' Tallinn'de yarışacak!

Deniz Seviyesi ile Türkiye, ABD ve İtalya’dan ödüller alan Nisan Dağ, yazıp yönettiği ikinci uzun metraj filmi Bir Nefes Daha'yı sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.
İstanbul’un çetin mahallelerinden birinde yaşayan genç bir rapçinin, müzik hayallerine koşarken bir yandan da bonzai bağımlılığıyla verdiği savaşı anlatan filmin başrollerini Oktay Çubuk ve Hayal Köseoğlu paylaşıyor.
Türk-Alman ortak yapımı olan Bir Nefes Daha, ABD’nin prestijli ve köklü satış şirketlerinden Magnolia Pictures International’ın bugüne kadar Türkiye’den dünya haklarının satışını aldığı ilk yapım.
13-29 Kasım 2020 tarihleri arasında Estonya’nın başkentinde düzenlenecek 24. Tallinn Black Nights Film Festivali’nin ana yarışmasına seçilen 26 film arasında yer alan “Bir Nefes Daha”, dünya prömiyerini de 21 Kasım Cumartesi günü festival kapsamında gerçekleştirecek.
İlk filmiyle adından söz ettiren ve önemli başarılara imza atan ödüllü yönetmen Nisan Dağ’ın yazıp yönettiği ikinci uzun metraj filmi “Bir Nefes Daha”nın çekimleri 2019’da gerçekleşti.
Başrollerini Oktay Çubuk ve Hayal Köseoğlu’nun paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Eren Çiğdem, Ushan Çakır, Müfit Kayacan, Ayris Alptekin, Görkem Kasal ve Kürşat Alnıaçık yer alıyor.
Kadın yönetmenlerin seslerini güçlendirmeyi hedefleyen bağımsız yapım şirketi Solis Film yapımı olan “Bir Nefes Daha”nın yapımcılığını Müge Özen, Jessica Caldwell, Yağmur Ünal, Jim Wareck ve Kanat Doğramacı üstleniyor. Filmin Alman ortak yapımcısı ise Dorothe Beinemeier.
“Bir Nefes Daha”, İstanbul’un çetin mahallesi Karaçınar’da yaşayan genç rapçi Fehmi’nin müzik hayallerine giden yolda, onu iniş çıkışlı bir yola sokan bonzai bağımlılığıyla verdiği savaşı anlatıyor.
Fehmi, farklı bir çevreden gelen ve eski bir DJ olan Devin’e aşık olunca, bu iki kayıp ruh hiç beklenmedik şekillerde birbirlerine ilham verirler.
Rap parçalarının altyapılarına, Türkiye’nin önde gelen rapçilerinden Da Poet’in imza attığı “Bir Nefes Daha”da, hikâye anlatımının da bir parçası olan rap sözleri ise Hayki ve Ohash tarafından yazıldı.
Filmde, uyuşturucu triplerini anlatmak için kullanılan animasyon sahneleri Hamburglu sanatçılar Sabina Kim ve Nils Andersen tarafından hazırlandı ve tamamlanması bir yıl sürdü.
“Bir Nefes Daha”nın afiş tasarımı ise Daire Creative’den Arda Aktaş’ın imzasını taşıyor.
Yapım aşamasında Eurimages, Hamburg Film Fonu ve İsviçre’den Visions Sud Est fonlarını alan “Bir Nefes Daha”, Berlinale’nin Ortak Yapım Marketi’ne seçilmişti.
Antalya Film Forum’dan hem proje geliştirme hem de post prodüksiyon aşamasında ödüller alan film ayrıca, Köprüde Buluşmalar’da Jüri Özel Ödülü’nü kazanmış ve Connecting Cottbus, Maison des Scenaristes, Cine Qua Non Lab, European Work in Progress Cologne gibi atölye ve marketlere seçilmişti.
|Nisan Dağ
Dünya haklarının satışını ise, ABD’nin prestijli ve köklü şirketlerinden biri olan Magnolia Pictures International’ın üstlendiği “Bir Nefes Daha”, şirketin bugüne kadar Türkiye’den aldığı ilk yapım oldu.
13-29 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek 24. Tallinn Black Nights Film Festivali’nin ana yarışmasına seçilen 26 film arasında yer alan “Bir Nefes Daha”, festivalde aynı zamanda dünya prömiyerini yapacak.
21 Kasım 2020 Cumartesi günü ilk kez sinemaseverlerle buluşacak olan film festivalin internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak da izlenebilecek.
Solis Film yapımı “Bir Nefes Daha”, dünya prömiyerini yapacağı 24. Tallinn Black Nights Film Festivali’nin ardından festival yolculuğuna devam edecek.
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