18.01.2020
J'ai perdu mon corps / Bedenimi Kaybettim
Bedeninden kopmuş yalnız bir el için Paris sokaklarının barındırdığı tehlikeler onu yıldırmaz.
Kütüphaneci Gabrielle ile motorla pizza dağıtan Naoufel’in kırık aşk hikâyesinin düğüm noktası bu kesik eldir.
Amelie’nin senaristi Guillaume Laurant’ın Mutlu El adlı romanından uyarlanan bu animasyon film, türün medar-ı iftiharları arasına girmeyi hak ediyor.
Yönetmen: Jérémy Clapin
Seslendirme: Patrick d'Assumçao, Victoire Du Bois, Hakim Faris
Yapım: Marc Du Pontavice
Ülke: Fransa
İthalat: Bir Film
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
J'ai perdu mon corps / Bedenimi Kaybettim / I Lost My Body, 17 Ocak'ta vizyona girdi..
Filmin mmknmrtb notu: 7 /10
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